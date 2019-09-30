В Сети появилось видео издевательств отца над сестрами Хачатурян

Следователи обнаружили в телефоне убитого Михаила Хачатуряна видео, которое подтверждает, что он издевался над тремя своими дочерьми. Видео опубликовано в СМИ.

В телефоне найдена переписка отца с дочерьми, а также его общение с подругами девочек, которым он рассылал картинки и видео порнографического содержания. Теперь выяснилось, что отец записывал на видео и наказания своих дочерей. В коротком фрагменте видно, как Михаил Хачатурян кричит на дочерей и оскорбляет их за то, что они съели слишком много конфет, сообщает «Комсомольская правда».

Ангелина, Крестина и Мария стоят и, судя по всему, боятся посмотреть на отца. Затем он пинает младшую дочь.

«Они еще жалуются», – говорит он на видео

«Имеющимися материалами, в том числе этим видео, подтверждаются слова девочек о постоянных унижениях, побоях, истязаниях и сексуальном насилии со стороны отца. Неудивительно, что подвергаясь длительное время такому изощренному «воспитанию», у них были установлены психические расстройства, посттравматическое стрессовое расстройство в том числе», – прокомментировал адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер.

Ранее также была опубликована переписка сестер Хачатурян с их отцом.

Летом 2018 года тело Михаила Хачатуряна было найдено на лестничной клетке жилого дома. Задержанные за убийство дочери заявили, что отец над ними издевался. Это подтвердили соседи.

Следственный комитет в июне предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца, а позже возбудил дело и в отношении отца девушек.

В августе сотрудники СК России заявили об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Хачатуряна в связи со смертью подозреваемого, но адвокат отметил, что «соблюдение следствием формальностей не реабилитирует Михаила Хачатуряна, а обстоятельства дела признаны установленными фактами».