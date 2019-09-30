Совершившего каминг-аут военного избили на Украине

Пятеро радикалов напали на украинского 41-летнего военного Василия Давыденко, который недавно рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщил ЛГБТ-активист, ветеран АТО Виктор Пилипенко.

«В эту субботу пятеро радикалов-гомофобов подстерегли нашего собрата, ветерана Василий Давиденко под его домом и напали. Напали из-за его каминг-аута. Василий рассказывает, что все произошло очень быстро, сказали: «Думал, мы не узнаем, где ты живешь, п@@ар?». Эти крысы били в пах (такого даже гопота не делает), в голову, потом ногами. Впятером...», – написал Пилипенко в Facebook.

По его словам, во время избиения Давыденко успел сгруппироваться, что его и спасло. Однако нападавшие порвали специальный пояс-корсет Давыденко для позвоночника.

«Противно то, что кто-то открыл его адрес проживания. Очевидно, кто-то с места работы, где Василию устроили тихий бойкот коллеги после его каминг-аута. Если кто-то мог бы помочь ему с новым местом работы или арендой новой комнаты – пишите», – добавил Пилипенко.

Он уточнил, что Давыденко имеет юридическое образование, сейчас работает в сфере телекоммуникаций и является B2B менеджером.

Как сообщало Би-би-си, Давыденко служил в ВСУ, после перешел в добровольческий батальон, который входил в состав Нацгвардию. С ним летом 2014 года он поехал в Луганскую область на фронт. По словам Давыденко, сослуживцы нормально отреагировали на его каминг-аут. «Я просто заявил, что я такой. Все. Я с этого начал: я гей. У кого есть вопросы? Задавайте – буду отвечать. Мне надоело прятаться от самого себя. Когда человек становится собой, на него нельзя повесить клеймо», – сказал Давыденко.