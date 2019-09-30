Путин прилетел в Париж на похороны Ширака

Президент Владимир Путин прибыл в Париж, чтобы принять участие в церемонии прощания с бывшим лидером Франции Жаком Шираком.

Понедельник объявлен во Франции днем национального траура по Шираку. Церемония прощания с ним началась в понедельник утром во дворе Дома инвалидов в Париже по окончании мессы в военной церкви в присутствии действующего президента Эмманюэля Макрона, передает ТАСС.

Французские ВС представлены на этом прощании подразделениями всех родов войск. Офицеры и солдаты выстроились по всему периметру почетного двора, чтобы отдать дань памяти политику, тесно связанному с французской армией. На церемонии присутствует министр ВС Франции Флоранс Парли.

Полковник резерва сухопутных сил (бронетанковых войск и кавалерии) Жак Ширак прошел военную подготовку в знаменитой кавалерийской школе в Сомюре, где был лучшим в выпуске. В течение двух лет служил во французских войсках в Алжире. Как президент республики на протяжении 12 лет Ширак также являлся верховным главнокомандующим французскими ВС.

По завершении военных почестей траурный кортеж проследует к старинной парижской церкви Сен-Сюльпис, расположенной между Люксембургским садом и бульваром Сен- Жермен. Там в присутствии главы французского государства Эмманюэля Макрона, президента России Владимира Путина и других зарубежных лидеров пройдет заупокойная служба.

По окончании прощания в церкви Макрон встретится в Елисейском дворце с иностранными коллегами, прибывшими в Париж, чтобы разделить скорбь французов. Известно, что присутствовать на церемонии будут около 80 бывших и действующих иностранных лидеров.

В воскресенье на территории Дома инвалидов состоялось народное прощание с Жаком Шираком. С многолетним лидером Франции пришли проститься тысячи парижан.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что участие Путина в прощании с Жаком Шираком станет первой поездкой российского лидера на похороны главы иностранного государства. В новейшей истории России были крайне редки случаи, когда глава государства отдавал дань памяти своему иностранному коллеге – бывшему или действующему.

Это не просто знак личного уважения к ушедшему. Путин и Ширак неоднократно встречались как в качестве лидеров своих стран, так и после того, как Ширак оставил пост президента. В июне в интервью газете Financial Times президент России рассказывал, что среди зарубежных лидеров, с которыми он общался, очень серьезное впечатление на него произвел именно Ширак. Путин назвал Ширака настоящим интеллектуалом, очень интересным и очень взвешенным человеком.

Жак Ширак скончался дома в окружении родственников утром 26 сентября. Ожидается, что он будет похоронен на парижском кладбище Монпарнас, где покоится его дочь.

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