Париж подтвердил присутствие 80 иностранных лидеров на похоронах Ширака

В Париж на похороны экс-президента Франции Жака Ширака прибудут около 80 иностранных лидеров, включая примерно 30 глав государств, сообщил Елисейский дворец.

На похороны прибудут бывшие и действующие главы государств и правительств, члены королевских семей, передает BFM TV.

В частности, в Париж прибудет президент России Владимир Путин.

Кроме того, на похороны приедут президенты Италии, Германии, Грузии. Также ожидается визит премьера Венгрии Виктора Орбана, князя Монако Альбера II, короля Иордании Абдаллы II и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Проститься с Шираком приедет глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Также в Париже ожидаются бывший канцлер Германии Герхард Шредер и бывший президент США Билл Клинтон.

Церемонию возглавит президент Франции Эмманюэль Макрон. После траурных мероприятий он проведет обед с главами иностранных государств и правительств.

Понедельник объявлен во Франции днем траура.

Напомним, Жак Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД