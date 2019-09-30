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Япония верит в успех российских СПГ-проектовФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Российские СПГ-проекты пользуются небывалым спросом у азиатских инвесторов. В их числе Япония, которая готова профинансировать строительство перевалочных СПГ-терминалов для «Новатэка». Такой интерес инвесторов заставил вернуться к давно забытым СПГ-проектам даже «Роснефть» и Газпром. Это позволит России в несколько раз увеличить свою долю на мировом рынке СПГ. Подробности...
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Путин впервые поедет на похороны иностранного лидера

Попрощаться с Жаком Шираком приедут не только французыФото: Zuma/ТАСС
Участие Владимира Путина в прощании с Жаком Шираком станет первой поездкой российского лидеры на похороны главы иностранного государства. Да и в новейшей истории России были крайне редки случаи, когда глава государства отдавал дань памяти своему иностранному коллеге – бывшему или действующему. И это не просто знак личного уважения к ушедшему. Подробности...
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Российские ВВС вооружат стаями летающих роботов

В тандеме истребителя и БПЛА решается главная задача – безопасность человекаФото: Минобороны РФ/ТАСС
Истребитель Су-57 и беспилотник С-70 оказались вместе в небе и выполнили учебно-боевые задачи по преодолению систем ПВО и безопасному заходу в зону «противника». Теперь официально можно говорить о том, что Россия получила новую интеллектуальную боевую систему, в которой задействованы человек и летающие роботы. Но это еще не все плюсы от подобного тандема. Подробности...
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Украина начала обустраивать границу с Крымом на века

Украина готовится к легализации перевозок в Крым Фото: Александр Полегенько/РИА “Новости”
Украина начала возводить на границе с Крымом стационарные контрольно-пропускные пункты, которые должны заработать до конца ноября. Таким образом Киев намерен создать нормальные условия для пассажиров, направляющихся с Украины на полуостров и обратно. Но появление постоянных пунктов пропуска говорит о том, что в Киеве поняли – оборудовать границу с Крымом надо навсегда.  Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

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В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Руководить «климатической экономикой» не пустят кухаркиных детей

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Раньше мы это не очень замечали, но события ускоряются, и вот уже стало понятно – в цивилизованном мире стало слишком много NGO они же НКО – всяческих неправительственных некоммерческих организаций. Это преподносят как торжество демократии, но на самом деле все гораздо сложней. Подробности...

В Донбассе преодолели распад СССР

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Российский паспорт для жителей Донбасса – это признание Россией своей обязанности заботиться о русских людях, не по своей воле оказавшихся не дома. Русский народ, наконец, начал собирать себя по частям. Подробности...
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Центр мира смещается в Азию

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Какова бы ни была геополитика в Азии, факт остается фактом: в «геоэкономическом» плане Азия стала центром притяжения глобальных сил XXI века. Подробности...
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      Умер Марк Захаров

      Умер выдающийся режиссер Марк Захаров. Он был автором незабываемых и всеми любимых фильмов «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви». Не многие помнят, что Захаров автор популярных юмористических рассказов
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              Путин впервые поедет на похороны иностранного лидера

              Попрощаться с Жаком Шираком приедут не только французы   30 сентября 2019, 08:16
              Фото: Zuma/ТАСС
              Текст: Петр Акопов

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              Участие Владимира Путина в прощании с Жаком Шираком станет первой поездкой российского лидеры на похороны главы иностранного государства. Да и в новейшей истории России были крайне редки случаи, когда глава государства отдавал дань памяти своему иностранному коллеге – бывшему или действующему. И это не просто знак личного уважения к ушедшему.

              Жак Ширак будет похоронен в понедельник днем на парижском кладбище Монпарнас, церемония пройдет скромно и в семейном кругу. А общая церемония прощания прошла в воскресенье днем перед Домом Инвалидов, усыпальницей Наполеона. Но между двумя этими церемониями пройдет еще одна – утром в понедельник состоится прощальная служба в церкви Сен-Сюльпис, на которой будет присутствовать президент Франции Макрон и иностранные лидеры, как бывшие так и действующие. Именно на это прощание и прибудет Владимир Путин.

              Принятое им решение об участии в траурной церемонии действительно беспрецедентно – за 20 лет Путин ни разу не принимал участие в похоронах глав иностранных государств. Не то что бывших (а Ширак перестал был главой Франции 12 лет назад), но и тех, кто умирал на своем посту. Так почему же сейчас Путин едет в Париж?

              Потому что здесь пересекается личное и государственное – без этого поездка просто не состоялась бы. У Путина были личные отношения с Шираком: более семи лет они общались в качестве президентов двух государств, изредка встречались и после ухода Ширака в отставку. Путин действительно уважал бывшего президента Франции. Не случайно этим летом в одном из интервью он вспомнил именно о нем, когда его спросили о том, кого из государственных деятелей он ценит. Тогда Путин назвал Ширака настоящим интеллектуалом, очень взвешенным и интересным человеком, который произвел на него очень серьезное впечатление.

              Так что личная симпатия Путина к Шираку несомненна, но кроме того, есть и государственные отношения. В данном случае России и Франции. И в них Ширак, несомненно, оставил свой след, 12 лет его президентства можно назвать временем их стремительного развития. Поэтому и с точки зрения двухсторонних российско-французских отношений поездка президента России вполне естественна. Не говоря уже о том, что

              Жак Ширак являлся не просто кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени, но и был вообще первым человеком (не просто из иностранцев, а вообще) удостоенной этой, в то время высшей награды России.

              То есть Ширак — не просто один из бывших французских президентов, а как раз тот, на похоронах которого уместно присутствие Путина и как человека, и как президента.

              Если бы вопрос стоял только в плоскости государственных отношений, участие президента в похоронах было бы под вопросом. Россию, например, представлял бы премьер-министр или глава одной из палат парламента, или министр – как и бывает обычно в случае смерти главы иностранного государства. Например, на похоронах Гельмута Коля в июле 2017 года от России был Дмитрий Медведев: не потому, что Путин плохо относился к бывшему канцлеру, а потому что они были едва знакомы. И в данном случае высокий уровень российской делегации просто подчеркивал уважение к человеку, 16 лет возглавлявшему Германию.

              Причем у Коля были первые в истории Евросоюза «государственные похороны». А очень часто прощание с бывшими президентами или премьерами проходит в частном порядке или без присутствия высокопоставленных иностранцев. Так хоронили в ноябре 2016-го Фиделя Кастро. Но и к нему Путин, встречавшийся с ним всего пару раз, наверное, не поехал бы опять-таки в силу отсутствия долгой истории личных отношений.

              Точно по этой же причине Путина, вероятно, не было и на самых заметных политических похоронах всего последнего десятилетия – прощании с Нельсоном Манделой в ноябре 2013-м, на которых Россию представляла Валентина Матвиенко.

              Она же была во главе российской делегации и на состоявшихся в марте того же года похоронах Уго Чавеса – с которым, впрочем, у Владимира Путина были долгие личные отношения. Тогда он не смог поехать в Каракас – но уровень российской делегации был совершенно беспрецедентным: кроме Матвиенко в ней были Лавров, Сечин, Чемезов.

              Пожалуй, только прощание с Чавесом стало бы для Путина сочетанием личного с государственным. И вот теперь это совпало в случае с Шираком. Других французских президентов, кстати, от России почти всегда провожали на высоком уровне, но без участия первого лица.

              Последний раз похороны бывшего президента Франции состоялись  в январе 1996 года. Тогда прощались с Франсуа Миттераном. Хотя в Париж прилетели даже Фидель Кастро и Ясир Арафат, Россия была представлена довольно скромно. Но на предыдущие президентские парижские похороны, правда проходившие еще в советскую эпоху, из Москвы приезжал формальный глава государства Николай Подгорный, входивший тогда в руководящую «тройку» советских лидеров. Он представлял СССР в 1970 на прощании с умершим уже в отставке генералом Де Голлем, и в 1974-м на похоронах его преемника Жоржа Помпиду.

              Вообще сам ритуал больших государственных похорон президентов с участием большого числа иностранных лидеров появился немногим более полувека назад. До этого подобные церемонии касались только монархов. Да и развитие авиации изменило скорость сообщения между странами и континентами – до 50-х годов мало кто из иностранных гостей успел бы на церемонию прощания с усопшим.

              Первой подобной общепланетной церемонией стали похороны Джона Кеннеди. Хотя они прошли на четвертый день после убийства, на них съехались представили более чем 90 стран, включая множество президентов и премьеров. От СССР был первый заместитель Хрущева Анастас Микоян, у которого состоялась беседа с новым президентом Джонсоном, ставшая первым контактом на высоком уровне за год прошедший после Карибского кризиса. Уже тогда стало понятно, что подобные траурные церемонии являются хотя и печальным, но удобным поводом для контактов первых лиц или их представителей, особенно тогда, когда в обычных условиях их встреча практически исключена.

              С тех пор это повторялось неоднократно. Последний раз в 2013 году на похоронах Манделы, когда Обама пожал руку Раулю Кастро (это рукопожатие сенатор Маккейн сравнил тогда с рукопожатием с Гитлером), что стало первым контактом на высшем уровне между США и Кубой за пятьдесят с лишним лет.

              Хотя очень часто на подобных церемониях хозяева должны были думать о том, как не свести вместе заклятых врагов, специально рассаживая их на траурных мероприятиях подальше друг от друга, все же чаще похороны становились хоть и не местом примирения, то хотя бы поводом для возобновления давно прерванного диалога.

              Не всегда удачного: в ноябре 1982-го в Москву на похороны Леонида Брежнева прилетел генерал Зия Уль Хак, президент Пакистана. Контактов на высшем уровне не было уже много лет. Более того, страны находились в состоянии почти что войны, ведь именно на пакистанской территории базировались моджахеды-пуштуны, с которыми воевала в Афганистане советская армия. Но встреча генерала и Андропова ни к чему не привела – конфликт только разрастался.

              Но самая знаменитая история про переговоры на похоронах началась с отказа даже от рукопожатий.

              В сентябре 1969 в Ханое хоронили Хо Ши Мина и на церемонии прощания с ним присутствовали и советский премьер-министр Косыгин, и китайский вице-премьер Ли Сяньнянь. Контактов не только на высшем, но и вообще ни на каком уровне не было уже четыре года. А за несколько месяцев до этого между двумя странами произошел вооруженный конфликт на Даманском. Отношения достигли низшей точки: в Пекине всерьез рассуждали о вероятности советского нападения, а в СССР боялись того, что погрязший в «культурной революции» Китай устроит еще какую-нибудь провокацию.

              Вьетнамцы рассадили Косыгина и Ли подальше друг от друга, но когда советский премьер увидел китайца, то приветственно кивнул ему (они были знакомы еще с 50-х годов). Ли не ответил «советскому ревизионисту», но Косыгин через вьетнамцев передал китайцам просьбу о встрече. Не с членом Политбюро ЦК КПК Ли Сяньнянем, а с китайским руководством в Пекине. И хотя китайцы не успели дать быстрый положительный ответ, Косыгин уже улетев из Ханоя, получил его во время остановки в Ташкенте. Оттуда он вылетел в Пекин, где и состоялась его встреча с премьером Чжоу Эньлаем, вторым человеком в Китае. После этого контактов на таком уровне не будет три десятилетия, но тогда эта встреча  помогла существенно сбавить напряженность в отношениях, убрать опасение прямого военного столкновения.

              Год спустя Косыгин будет в Каире на похоронах Гамаля Насера – грандиозной церемонии, в ходе которой огромные массы египтян чуть не затопчут иностранные делегации. Именно Косыгин или Подгорный и представляли нашу страну на подобных мероприятиях, но очень редко и только когда речь шла о прощании с близким союзником или руководителем великой державы. За все годы из всех западных стран СССР был так высоко представлен только во Франции - дважды Подгорным.

              А вот Леонид Брежнев, ставший в 1977-м и формальным главой государства, отправился проститься с иностранным руководителем только однажды – в мае 1980 года в Белград на похороны Тито. Смерть 87-летнего маршала собрала в столице Югославии руководителей почти всех ключевых стран мира – от Индии до Великобритании, от Италии до Китая. Впервые за 20 лет в одном месте оказались советский и китайский лидеры, но на фоне недавней китайско-вьетнамской войны и войны в Афганистане, шансов на встречу Брежнева и председателя Хуа Гофэна не было никаких.

              Вместо Хуа Брежнев встретился с руководителем другого восточного соседа – Ким Ир Сеном. Уникальность встречи в том, что для Леонида Брежнева эта была вообще первая за 16 лет его правления встреча с северокорейским вождем, последний раз приезжавшим в Москву еще при Никите Хрущеве.

              Похороны Тито стали предпоследними большими похоронами эпохи «холодной войны», но Брежнев приехал на них потому, что его связывали с Иосипом Броз почти четверть века знакомства и близких отношений.

              Потом начался период, когда ездили уже не наши, а к нам – с момента смерти Брежнева в ноябре 1982 и до кончины Черненко в марте 1985-го на Красной площади трижды хоронили генсеков: и каждый раз в Москву съезжались президенты, премьеры и министры со всего мира. Один только Джордж Буш-старший в качестве вице-президента тогда трижды возглавлял американскую делегацию.

              В 90-е годы эпоха больших похорон закончилась не только у нас, но и на Западе. Не умирали не только действующие президенты великих держав, но и никто из великих отставников.  За исключение Дэн Сяопина – но китайцы не проводят государственные похороны с участием иностранцев. 

              И поэтому, когда в феврале 1999-го умер совсем нестарый 63-летний король Иордании Хусейн, почтить его память неожиданно приехал Борис Ельцин. Хотя их не связывали тесные личные отношения, президент России внезапно решил поехать в Амман. Это была единственная его поездка на подобное мероприятие, и вполне вероятно его решение было связано с тем, что на похоронах правившего почти полвека Хуссейна собрались приехать три президента США (включая действующего Клинтона), Жак Ширак и многие другие руководители. Может быть Ельцин захотел переговорить с ними, или просто в сложный для страны период решил подчеркнуть, что Россия тоже будет представлена на высшем уровне, что она полноценный участник клуба великих держав.

              Мир сильно изменился за 20 лет – России не нужно сейчас никому ничего доказывать и демонстрировать. Нет необходимости и в случайных встречах, как в годы холодной войны, потому что отсутствие контактов на высшем уровне стало проблемой внешней политики США (как в случае с Ираном), а Россия как раз поддерживает отношения со всеми. Поездка Путина в Париж - это дань личного и государственного уважения памяти мудрого человека, в отношении которого слово «партнер» наш президент употреблял безо всякой иронии.

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