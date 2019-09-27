Песков не исключил поездку Путина на прощание с Шираком

Президент Владимир Путин позднее будет принимать решение по вопросу об участии в церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Если такое решение будет принято президентом, мы вас проинформируем», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, поедет ли Путин на похороны Ширака.

Он добавил, что в пятницу «французские коллеги занимаются обсуждением деталей прощания и так далее».

«Пока нет четкого порядка, появится позже в течение дня, в зависимости от этого президент будет принимать решение», – сказал Песков.

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин направил супруге экс-президента Франции Жака Ширака соболезнования в связи с его кончиной.

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