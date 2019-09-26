Ле Пен оценила личность Жака Ширака

Экс-президент Франции Жак Ширак был лидером, способным противостоять безумию войны в Ираке, заявила глава французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Несмотря на все разногласия, которые мы могли иметь с Жаком Шираком, у него была большая любовь к заморским территориям Франции, он - президент, способный противостоять безумию войны в Ираке, возобновив традиционную позицию баланса и дипломатии Франции», – передает РИА «Новости» сообщение Ле Пен в Twitter.

Лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что Ширак любил страну больше, «чем остальные после него».

«История Франции переворачивает страницу. Предадимся грусти, поскольку у нее есть свои причины. Он любил Францию больше, чем остальные после него», – написал Меланшон в Twitter.

Он добавил, что за это «ему благодарны».

Тем временем нижняя палата парламента (национальное собрание) Франции почтила минутой молчания память Ширака.

«Прошу вас провести минуту молчания в память о Жаке Шираке», – сказал спикер нацсобрания Ришар Ферран.

Вспоминают Ширака и в России. Так, глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал Ширака великим человеком.

«Ушел из жизни Жак Ширак. Это был великий человек. Он начинал свою карьеру в счетной палате Франции», – написал Кудрин в Twitter.

Жак Ширак родился 29 ноября 1932 года в семье крупного банкира в Париже. Образование получил в Парижском институте политических наук в 1954 году. Президентом Франции Ширак стал в 1995 году. Придя к власти, он сразу же дал старт масштабным социальным преобразованиям. В 2002 году Ширак вновь одержал победу на президентских выборах. По окончании второго срока в марте 2007 года Ширак оказал поддержку бывшему министру иностранных дел Николя Саркози.

Напомним, ранее в четверг Agence France-Presse со ссылкой на семью политика соообщило, что бывший президент Франции Жак Ширак скончался на 87-м году жизни.