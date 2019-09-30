Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 11 копеек – до 64,59 рубля, курс евро снизился на 7 копеек – до 70,68 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,26% – до 60,88 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД