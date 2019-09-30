Starship Маска назвали шагом к колонизации Марса

Илон Маск и его компания SpaceX представили первый прототип нового космического корабля Starship, который станет шагом к колонизации Марса, пишут СМИ.

Как сообщает немецкий телеканал N-TV, Илон Маск хочет поселить на Марсе 1 млн человек, а первый шаг на пути к этой цели – надежный и дешевый космический корабль с большим числом мест, передает RT.

По сообщению телеканала, Starship, может быть использован многократно и способен перевозить большие объемы грузов и много людей. Наличие такого корабля является предпосылкой для создания опорных баз на Луне и городов на Марсе.

Как напоминает немецкий телеканал, некоторое время назад Маск заявил о намерении населить Марс и доставить туда миллион человек. Согласно планам, обнародованным в 2016 году, первые люди смогут отправиться на красную планету уже в 2025 году. Между тем, космическое агентство NASA прогнозирует первый полет на Марс с людьми на борту не раньше 2030-х годов.

Напомним, в воскресенье Маск презентовал новый космический корабль Starship, предназначенный для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД