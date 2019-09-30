В Европе признали власть США

Глава европейской ядерной державы признавался, что не может «сделать дело», не получив разрешение от США, сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Зариф рассказал о беседе с «президентом одной страны». Он не сообщил, о какой конкретно стране идет речь, но уточнил, что у этого европейского государства «есть ядерная бомба». Кроме того, страна входит в число постоянных членов СБ ООН.

«Он нам отвечает, что без разрешения Трампа не может сделать дело», – приводит РИА «Новости» слова Зарифа.

Министр отметил, что Европа не смогла противостоять США, поэтому теперь европейские страны сблизились с американцами, пытаясь «сохранить остатки своей репутации».

Как сообщил Зариф, «Европа уже пять месяцев пытается предоставить Ирану ссуду, эквивалентную продаже иранской нефти», чтобы Тегеран не выходил из ядерной сделки, но «не смогла проделать и малейшей работы». По словам министра, у стран Европы «нет разрешения от своего хозяина потратиться на свою собственную безопасность из своих собственных денег».

Отметим, что в последнее время Иран вел активный диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В сентябре глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что Франция должна получить согласие США, чтобы предоставить Ирану кредит 15 млрд долларов.