США велели Франции спрашивать разрешение на кредит Ирану

Франция должна получить согласие США, чтобы предоставить Ирану кредит в 15 млрд долларов, заявил глава минфина США Стивен Мнучин.

Мнучин сказал, что Вашингтон продолжает «кампанию по максимальному давлению» на Тегеран. По его словам, Париж «понимает», что «не сможет предоставить» Ирану 15 млрд кредита без согласия американской стороны. Глава минфина США отметил, что кредит стал бы «нарушением санкций», которые ввел Вашингтон.

«Не существует, я цитирую, предложения от Франции предоставить Ирану 15 млрд долларов», – приводит его слова ТАСС.

Мнучин участвовал в переговорах по этому вопросу между США и Францией.

Он заявил, что сообщения СМИ о планах США ослабить санкции не соответствуют действительности.

Мнучин выразил уверенность, что санкции «вне всякого сомнения оказывают экономическое влияние на Иран».

Такой метод воздействия Мнучин назвал «важным инструментом национальной безопасности».

Минфин «гордится», что при нынешней администрации «ввел больше санкций, чем прежде».

Напомним, проблема иранского ядерного досье обострилась в мае 2018 года после решения США об одностороннем выходе из СВПД и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. После этого Тегеран отказался от некоторых международных обязательств по ядерной сделке.

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