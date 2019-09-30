Зеленскому из Парижа и Берлина «никто не звонил»

Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, в каком состоянии находятся отношения Киева с Парижем и Берлином после скандала вокруг стенограммы разговора Владимира Зеленского с главой американского государства Дональдом Трампом.

«Никто не звонил», – приводит слова Ермака РИА «Новости».

Помощник президента Украины выразил мнение, что работа с Германией и Францией «не претерпела никаких изменений» в «темпе и основе консультаций». Он пояснил, что лидеры стран общаются, когда «есть необходимость».

Ермак заверил, что Киев не собирается вмешиваться в дела других стран.

«Это внутренние дела Соединенных Штатов», – сказал он, отметив, что украинская сторона хотела только заверить Вашингтон, что видит в США «друга, стратегического партнера».

Украина не станет «никаким образом принимать в участие» в американской «внутренней политической кухне», заявил Ермак.

«Наша дружба и наша поддержка двухпалатная, она есть, она очень мощная, и я считаю, и уверен, что она такой будет и в дальнейшем», – сказал помощник президента Украины.

Напомним, демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа, которого обвиняют в шантаже Украины.

США опубликовали стенограмму разговора Трампа с Зеленским. В разговоре президент Украины жалуется Трампу на Меркель.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, в какой сложной ситуации оказался Зеленский из-за попыток демократов убрать Трампа с поста президента США. СМИ сообщали, что в Германии обиделись на Зеленского.

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