Украинскому послу от имени Зеленского пришлось хвалить Меркель

После того, как была опубликована стенограмма разговора президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, украинский посол в Германии Андрей Мельник заверил, что Зеленский ценит действия канцлера Ангелы Меркель.

Как заявил посол, украинский президент «высоко ценит огромный личный вклад» Меркель, передает ТАСС со ссылкой на Spiegel.

Издание пишет, что в Германии хоть и недовольны Зеленским, но в скандале винят американскую сторону.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, в какой сложной ситуации оказался Зеленский из-за попыток американских демократов убрать Дональда Трампа с поста президента США.

Напомним, США опубликовали стенограмму разговора Трампа с Зеленским. В разговоре президент Украины жалуется Трампу на Меркель.

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