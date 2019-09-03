Стало известно о будущем разрезанного на куски А321 с кукурузного поля

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3 сентября, вторник | Последнее обновление — 22:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Опубликовано фото обломков разбившегося на Ставрополье Су-25
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Северный морской путь движется к президентской цели
Приговор Синице избавит интернет-радикалов от чувства безнаказанности
Константинополь испытает русских православных искушением
Развал флота лишает Британию статуса мировой державы
Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом
Как трагедия в Беслане обросла ложью и мифами
Евгений Крутиков, военный эксперт
Годовщина трагедии в Беслане вновь вынесла на поверхность целую серию мифов и конспирологических теорий о причинах и обстоятельствах страшного теракта. Кто и каким образом создал эти легенды, на чем они основываются, какими фактами опровергаются - и какие загадки до сих пор остаются в расследовании? Подробности...
Лети в свой ад, голубка
Дмитрий Дабб, кинокритик
Российские телезрители назвали «Любовь и голуби» лучшей отечественной комедией. И это, товарищи, случай самоедства, поскольку речь идет о русофобском фильме, возможно, о самом русофобском из тех, которые можно увидеть на федеральном канале. Подробности...
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Помогите бедным собрать детей в школу
Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если у вас в городе или микрорайоне есть совсем неблагополучные семьи – не воротите нос, не говорите, что, дескать, сами виноваты: нечего было рожать, раз нищие. Просто помогите. Это вам же и выгодно. Подробности...
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Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении
Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны РоссииПодробности...
В Жуковском открылся авиасалон МАКС
Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35Подробности...
День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом
Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздникаПодробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
Обсуждение: 118 комментариев
Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
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