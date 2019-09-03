Автор «чуда на кукурузном поле» вернулся к полетам

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, совершивший аварийную посадку самолета в кукурузном поле рядом с Жуковским, возвращается к работе 4 сентября.

«Завтра капитан выйдет на работу», – передает ТАСС слова гендиректора авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Скуратова.

Напомним, в двигатели самолета A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» при взлете попали чайки, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.

Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили воздушное судно на кукурузном поле.

На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они выжили, за медицинской помощью обратились 74 человека.

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