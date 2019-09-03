Второй пилот из севшего на кукурузу самолета не смог выйти на работу

Второй пилот A321 «Уральских авиалиний» Георгий Мурзин, который произвел аварийную посадку борта на кукурузное поле рядом с Жуковским, до сих пор не вернулся к работе, об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

«У второго пилота до сих пор больничный, пока он не возвращается [на работу]», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Командир судна Дамир Юсупов 4 сентября вернется на работу, сообщал гендиректор компании Сергей Скуратов.

Напомним, после инцидента с посадкой Мурзин был госпитализирован, его выписали через несколько дней.

Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили воздушное судно на кукурузном поле.

На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они выжили, за медицинской помощью обратились 74 человека.