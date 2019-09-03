Врио главы Сахалина обсудил с Газпромом возможность строительства завода СПГ

Врио губернатора Сахалина Валерий Лимаренко обговорил с руководством Газпрома возведение в регионе малотоннажного завода по производству сжиженного природного газа (СПГ).

В ходе встречи представители компании высказали заинтересованность в реализации этого проекта, сообщает SakhalinMedia со ссылкой на пресс-центр правительства Сахалинской области.

Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Хомяков отметил, что компания поддерживает идею строительства малотоннажного завода по производству СПГ на Сахалине.

«С Сахалинской областью нас связывают давние деловые отношения. Мы уже продолжительное время работаем в регионе и со своей стороны готовы оказать практическую поддержку по многим начинаниям. Внимательно следим за вашими инициативами, как в энергетической, так и в социальной сфере. Видели ваши встречи с президентом и поддерживаем прозвучавшие там предложения», – сказал Сергей Хомяков.

Глава Сахалинской области сообщил о заинтересованности областной власти в совместной реализации с ПАО «Газпром» ряда проектов.

«Мы заинтересованы в строительстве малотоннажного завода по производству сжиженного газа (СПГ). Соответствующее соглашение было подписано ранее, и сейчас готовится бизнес-план. Область намерена шире использовать экологически чистый газ вместо угля и дизельного топлива. Для нас это принципиально», – сказал Валерий Лимаренко.

Напомним, ранее глава региона договорился с руководством компании об ускорении газификации Сахалинской области. Благодаря договоренности жители Холмского, Смирныховского и Томаринского районов раньше запланированного срока получат доступ к экологически чистому топливу.