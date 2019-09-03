Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 4 копейки – до 66,83 рубля, курс евро опустился на 11 копеек – до 73,15 рубля.

Стоимость нефти утром снижается до 58,55 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».