Николаев раскрыл смысл песни «Третье сентября»

Певец и композитор Игорь Николаев, написавший текст песни «Третье сентября» для певца Михаила Шуфутинского, рассказал о том, что именно происходило в этот день.

«Мне, как автору текста песни «Третье Сентября», конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему. Но, должен признаться, за этой датой НИЧЕГО не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где «было все у нас всерьез». Так рождаются песни, те, которые надолго. Спасибо Игорю», – написал Николаев в своем аккаунте в Instagram.

Сам Шуфутинский, комментируя RT популярность своей песни «Третье сентября», заявил, что не думает, «что песня своей популярностью обязана каким-то мемам». «Плохую песню никакой мем не спасет и не сделает популярной. А хорошую песню никакой мем не загубит», – заявил он.

В прошлом году депутат Верховной рады Олег Ляшко спел песню «Третье сентября» и выложил видеозапись в Сеть. А сам Шуфутинский не исключил, что запишет ремейк своего хита вместе с певицей Монеточкой или Гречкой.

Напомним, в понедельник Музыкант Юрий Лоза назвал безвкусицей шутки о ставшей мемом песне Михаила Шуфутинского «Третье сентября», которые становятся предметом обсуждения в Сети лишь раз в году.