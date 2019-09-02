Лоза вынес вердикт шуткам о песне Шуфутинского «Третье сентября»

Музыкант Юрий Лоза считает безвкусицей шутки о ставшей мемом песне Михаила Шуфутинского «Третье сентября», которые становятся предметом обсуждения в Сети лишь раз в году.

«Очень мало поводов стало, чтобы что-то «крякнуть», с каждым годом все меньше выдумщиков, любой повод только дай. Придумать хорошую песню очень тяжело, а осмеять можно что угодно. Допустим, было много мемов в интернете на песню «Плот», но ее поют на разных языках, она уже прошла испытание временем», – заявил Лоза в разговоре с РИА «Новости».

«Но мем на «Плот» можно использовать круглый год, а мем на песню Шуфутинского только один раз в год, когда наступает третье сентября. И что это за мем, который можно использовать только раз в году? Обсуждать тему, которая живет один день, - это не шутка, а дурновкусие», – подытожил музыкант.

Сам Шуфутинский заявил, что не собирается отказываться от исполнения своего хита, и отметил, что новый хит вместо старого нужен тем, у кого прежняя песня плохая.

«Я эту песню пою на каждом концерте уже 25 лет», – сказал Шуфутинский. Впервые певец исполнил эту композицию в 1993 году.

В прошлом году депутат Верховной рады Олег Ляшко спел песню «Третье сентября» и выложил видеозапись в Сеть. А сам Шуфутинский не исключил, что запишет ремейк своего хита вместе с певицей Монеточкой или Гречкой.