Чиновники ЕК пожаловались на тяжелые условия труда

Чиновники Европейской комиссии в последние годы все менее довольны условиями своей работы, говорится в отчете Европейской счетной палаты. Отмечается также, что привлекательность еврослужбы для молодежи снижается.

В различных структурах ЕС трудятся порядка 60 тыс. сотрудников, около половина из которых заняты в ЕК. Зарплатный фонд сотрудников Еврокомиссии оценивается в 3,2 млрд евро в год, что составляет около 2% от общего бюджета ЕС.

В отчете аудиторов говорится, что меры, направленные на сокращение бюджетных расходов, имели «негативные последствия для персонала». «Отмечается заметное снижение удовлетворенности со стороны персонала и увеличение числа отпусков по болезни, в частности, среди тех, кто в наибольшей степени пострадал от изменений условий и рабочей нагрузки», – передает РИА «Новости» содержание отчета.

Также отмечается, что менее благоприятными для служащих стали условия найма, а интерес потенциальных новобранцев снизился.

Общее представление сотрудников о Еврокомиссии «как об организации, заботящейся о благополучии персонала», снизилось.

Треть сотрудников ЕК пожаловалась на то, что у них «неприемлемая рабочая нагрузка» (27% в 2016 году, 31% в 2018 году), хотя большинство (59% в 2016 году и 56% в 2018 году) все-таки по-прежнему считают, что «рабочая нагрузка является приемлемой».

Отмечается «старение» еврочиновников. «Меньший набор персонала вследствие 5-процентного сокращения должностей и повышение пенсионного возраста (с 63 до 66 лет – прим. ВЗГЛЯД) способствуют «старению» рабочей силы. Еще одним фактором является увеличение возраста новых сотрудников», – говорится в исследовании.

Средний возраст сотрудника ЕК составляет 48 лет, а продолжительность работы – 43 часа в неделю.