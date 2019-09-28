Ведущий «Вечернего Урганта» назвал причины ухода из «Уральских пельменей»

Владимир Маркони, известный как автор шоу «Реутов ТВ» и ведущий рубрик в «Вечернем Урганте» назвал причины своего ухода из шоу «Уральские пельмени».

По словам Маркони, это самая яркая страница в его биографии, передает РИА «Новости».

«Несколько месяцев я сидел в офисе, все время писал с утра до вечера. Но когда появилось: «Нам нужны шутки про тещу». Я ответил: «Все ясно, чао», – рассказал ведущий в интервью на YouTube-канале «вДудь».

Он также отметил, что к моменту ухода из «Уральских пельменей» у него уже было предложение от «Вечернего Урганта». «Я безболезненно и с большим плюсом перешел на «Первый канал», – подытожил Маркони.

Команда КВН «Уральские пельмени» была создана в 1993 году. За годы существования она стала одной из самых популярных команд клуба и чемпионом Высшей лиги. С 2009-го участники творческой группы ведут собственное телешоу на канале СТС.

В конце декабря 2018 года участница проекта «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила, что коллектив уже давно фактически распался. Позднее экс-участник «Уральских пельменей» пообещал рассказать о причинах развала коллектива.