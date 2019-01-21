Экс-участник «Уральских пельменей» пообещал рассказать о причинах развала коллектива

Один из участников проекта «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников сообщил в соцсетях, что когда-нибудь расскажет своим поклонникам о причине разлада в коллективе.

На своей странице в Instagram Мясников пожаловался на требование фанатов о совместном выступлении всего коллектива «пельменей».

«Говорят: мы подождем и придем на вас посмотреть тогда, когда вы приедете все вместе. В который раз скажу, там, где на гастрольных афишах в ваших городах написано: «Уральские пельмени» – нас в этом составе нет», – написал артист.

Он пояснил, что использование его образа в рекламных роликах в интернете в качестве члена «Уральских пельменей» – это проделки «хитрюг-организаторов». «Мы больше не ездим общим составом», – заверил Мясников.

Он добавил, что сейчас он участвует в выступлениях вместе с другим экс-участником «пельменей» Андреем Рожковым.

«Свершившийся факт, друзья, который доношу до вас уже 6 мес. Причину чего, возможно, я вам когда-нибудь расскажу. Если вы попросите», – сообщил Мясников.

В конце декабря 2018 года участница проекта «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила, что коллектив уже давно фактически распался.