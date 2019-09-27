Медведев поручил ослабить надзор за предприятиями общепита

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору, Минюсту, Минэкономразвития и Минпромторгу проработать совместно с предпринимательским сообществом предложения по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита.

В поручениях премьера по итогам общения 11 сентября с бизнесменами и экспертами в рамках программы «Диалог» на телеканале «Россия 24» говорится о необходимости пересмотреть СанПиН 2.3.6.1079-01 (санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»), СанПиН 2.3.2.1078-01 (санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»), СанПиН 2.3.2.1324-03 (санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»), передает ТАСС.

Медведев указал, что следует переходить «к применению в сфере организации питания населения на требования, установленные техническими регламентами Евразийского экономического союза».

Кроме того, Медведев поручил Минюсту и Минэкономразвития до 11 ноября разработать изменения в КОАП, касающиеся приостановления работы предприятий за нарушения требований к организации питания населения в случае причинения вреда здоровью граждан, передает РИА «Новости».

Срок исполнения поручения – до 11 ноября 2019 года.

Также Медведев поручил Минздраву, Минфину, Минэкономразвития, Минтруду, ФОМС и Фонду социального страхования России предусмотреть бюджетные ассигнования на увеличение с 2020 года стоимости родового сертификата до 12 тыс. рублей.