Украинская генпрокуратура рассказала о ходе расследования против Байденов

Заместитель генпрокурора, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий заявил, что украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в ходе расследования деятельности компании Burisma Group.

«По состоянию на сейчас Байден – ни отец, ни сын – в рамках этого производства, что у нас есть, не допрашивались и не вызывались», – сказал Холодницкий, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что решение о закрытии данного дела было вынесено еще 1 августа 2017 года, так как до этого дело безрезультатно расследовалось около двух лет.

«К сожалению, тогда следствие, детективы не смогли предоставить никаких доказательств, чтобы это дело могло иметь какое-то дальнейшее завершение. Последнее совещание было в мае 2017 года, где отмечалось, что по делу вообще ничего не делается, и прокуроры дали детективам еще два месяца срока для того, чтобы либо показать результат, либо дело будет закрыто, и 1 августа процессуальным руководителем было принято это решение», – рассказал Холодницкий.

Замгенпрокурора также отметил, что сейчас это производство «висит», то есть активных следственных действий не проводится. Кроме того, имеется постановление суда о его закрытии.

Напомним, ранее Дональда Трампа заподозрили в попытке заставить Украину активизировать расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. На основании этих утверждений в Конгрессе США решили начать процедуру импичмента Трампа. Вопреки этому, Минюст США не нашел нарушений в действиях Трампа.

Трамп, в свою очередь, обвинил демократов в попытках давления на Зеленского.

Между тем, Байден заподозрил Трампа в попытке «похитить выборы».

Газета ВЗГЛЯД писала о «русской теме» в ситуации последствий публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД