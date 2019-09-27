Москва разработала новый план урегулирования на Корейском полуострове

Россия разработала новый план по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, сообщил замглавы МИД Игорь Моргулов. Предложения представлены Пхеньяну, Сеулу и Вашингтону.

Моргулов напомнил, что в свое время Москва и Пекин предложили «дорожную карту» корейского урегулирования, которая уже частично реализована.

«С начала этого года активно продвигаем новую инициативу – «план действий» по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова, в котором перечисляются все шаги, которые, по нашему мнению, вовлеченным странам необходимо предпринять вместе и по отдельности, чтобы добиться прогресса не только в военном, но и в политическом, экономическом, гуманитарном измерениях», – приводит его слова РИА «Новости».

Проект плана согласован с китайской стороной. С ним ознакомились представители США, Республики Корея и КНДР, сообщил Моргулов.

Представитель российского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что после одобрения документа всеми сторонами удастся наладить постоянный механизм многостороннего взаимодействия и добиться реального прогресса в решении проблем Корейского полуострова.

Моргулов отметил, что, судя по всему, пауза в диалоге Пхеньяна и Вашингтона подходит к концу. Он добавил, что в ходе регулярных контактов и с американскими, и с корейскими коллегами российская сторона убеждает их «занять более конструктивные, гибкие позиции, не зацикливаться на односторонних требованиях, а пытаться нащупать точки соприкосновения, отыскать общие интересы».

«Со своей стороны будем и далее прилагать самые активные усилия для того, чтобы снизить напряженность вокруг Корейского полуострова, наладить политико-дипломатический процесс решения проблем субрегиона», – сказал Моргулов.

Ранее в Северной Корее заявили, что результаты предстоящего саммита между лидерами КНДР и США зависят от мудрости и решимости американского президента Дональда Трампа.

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