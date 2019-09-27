Эксперт: Ставропольский губернатор Владимиров доказал способность исполнять взятые обязательства

Губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову было, что предъявить избирателю – экономическое развитие региона идет уверенными темпами. Кампания была проведена активно и «красиво», и это обусловило переизбрание главы Ставрополья, – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В пятницу Владимиров, уверенно победивший на выборах 8 сентября, вступил в должность.

«Кампания Владимира Владимирова прошла «на позитиве». Надо сказать, что жители края получили лето с таким количеством общественно-политических мероприятий, какого в регионе никогда не было – мероприятий международного уровня, таких как «Студенческая весна», – отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Но дело не только в том, что общественная жизнь края демонстрировала активность, а сама избирательная кампания была проведена умело и технологично, – отметил собеседник. Данилин подчеркнул, что жители региона оценили работу команды Владимирова, который возглавляет край с 2014 года. «Ему было, что предъявить населению края – активно развивается сельское хозяйство, промышленный потенциал Ставрополья достаточно высок», – подчеркнул Данилин. В итоге на губернаторских выборах 8 сентября действующий глава региона заручился голосами около 89% избирателей.

«Его конкуренты понимали, что у Владимирова серьезной альтернативы нет, поэтому кроме главы ставропольского отделения «Справедливой России» Виктора Соболева, никто особо не стремился к участию в кампании»,– отметил Данилин.

Губернатор Владимиров «продемонстрировал, что он и его команда способны мобилизоваться, и перевернуть ситуацию в свою пользу», – добавил эксперт. «Многие прогнозировали в прошлом году, что у него не будет возможности переизбраться, потому что у него были проблемы с региональными элитами», – добавил Данилин. В частности, в феврале этого года губернатор уволил первого заместителя министра ЖКХ Сергея Бычкова, подозреваемого в коррупции. «С коррупцией будут бороться – арестовывать, увольнять, сажать. Все по заслугам, другого метода борьбы здесь нет... И борьба с коррупцией никогда не закончится», – цитировал Владимирова в марте региональный портал «Победа26». «Губернатор показал способность исполнять взятые на себя обязательства», – указал Данилин.

В ходе кампании значимым для ставропольского края было дело Арашуковых, отметил собеседник. «Однако оно также послужило на пользу губернатору, поскольку продемонстрировало, что в крае действительно идет борьба с коррупцией на самом высоком уровне, – указал политолог. – Притом, что это, в первую очередь, была заслуга силовиков, дело Арашуковых стало дополнительным плюсом в копилку губернатора».

«В том, как прошла кампания Владимирова, надо упомянуть роль вице-губернатора Вячеслава Гладкова, который, прибыв в регион в прошлом году, сумел построить эффективно работающую систему, в которой было место для учета интересов различных групп элит, так и для урегулирования конфликтных ситуаций», – отметил эксперт. Был достигнут определенный успех, особенно, когда удалось встроить в общий информационный поток местную ГТРК, добавил Данилин. Но самое главное – что сам Владимиров «демонстрировал активность, ходил на мероприятия, встречался с людьми, ездил по районам», добавил эксперт.