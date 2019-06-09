Завершился фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС»

В субботу, 8 июня, в Ставрополе состоялась торжественная церемония закрытия III международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС», на которой анонсировали студенческую весну стран СНГ.

На городской площади имени Ленина показали лучшие творческие номера стран–участниц фестиваля и объявили лучшую творческую молодежь среди стран БРИКС и ШОС, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Обладателем лучшего голоса стран БРИКС и ШОС – победителем Международного музыкального конкурса «Универвидение» (аналог конкурса «Евровидение») стала участница из Белоруссии Александра Романовская, второе место заняла певица из России Александра Мелашенко, третье место досталось исполнительнице из Китая Цзоу Цзя Чэнь.

Победительницей XXVIII международного конкурса красоты и таланта «Королева Студенчества – 2019» стала Жамиля Ишенбаева из Киргизии.

Также были названы имена лучшей творческой молодежи мира на площадке «Арт-холл», которая совместила в себе несколько направлений: музыка, танец, оригинальный жанр, художественная самодеятельность. Гран-при фестиваля завоевали танцевальный коллектив «Dance cod» из Краснодарского края, сборная вузов Республики Северная Осетия-Алания, Аваис Казми из Республики Пакистан, Глеб Ким из Киргизской Республики, «Black X» из Саратовской области РФ, «Театр моды русского костюма» из Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Челябинской области России.

С речью к участникам, гостям, волонтерам и организаторам фестиваля обратился губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. «Благодарю вас всех! Огромное спасибо, Ставрополь! Особенно благодарю горожан – за ваши улыбки, за ваше настоящее гостеприимство! Все вместе мы старались, чтобы люди, которые приехали к нам, в Россию, навсегда ее полюбили. Немного грустно прощаться со студвесной, но я уверен, что Ставропольский край еще станет площадкой для новых встреч и крупных мероприятий!» – сказал он.

Председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий объявил сразу три региона, в которых пройдут фестивали «Студенческой весны» в 2019 году: национальный финал массовой программы поддержки и развития студенческого творчества – XXVIII всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет в Ростове-на-Дону, в Иркутске состоится «Студенческая весна» для обучающихся в колледжах, а Казань примет у себя международную «Студенческую весну» стран СНГ.

В завершении церемонии тысячный детский хор исполнил песню российского музыкального исполнителя Басты «Сансара» и гимн БРИКС и ШОС, в небо был запущен огромный воздушный шар, который находился в центре города во время работы фестиваля. Шар украшен флагами стран-участниц. Хедлайнером фестиваля стал американский хип-хоп исполнитель Эйкон (Akon), который выступил с концертом перед более чем 50-тысячной публикой – горожан и участников фестиваля.

«Студенческая весна» – самый престижный творческий конкурс в нашей стране. Важно, что в 2019 году фестиваль вошел в платформу «Россия – страна возможностей» и стал ее первым творческим проектом», – отметила руководитель молодежных проектов АНО «Россия – страна возможностей» Ирина Карих.

Всего участниками фестиваля стали две с половиной тысячи человек из 23 стран, среди них: Россия, Бразилия, ЮАР, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Афганистан, Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Индия, Иран, Пакистан, Монголия, Беларусь, Турция, Шри-Ланка, а также Австрия, Вьетнам и Грузия (специальные гости фестиваля).

Организаторами фестиваля являются Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, правительство Ставропольского края, общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи». Фестиваль проходит при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».

Напомним, что фестиваль «Российская студенческая весна» является национальным финалом самой массовой программы поддержки и развития студенческого творчества. Первая «Российская студенческая весна» прошла в России в 1993 году. В 2019 году фестиваль вошел в платформу «Россия – страна возможностей» и стал ее первым творческим проектом.