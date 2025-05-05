Сийярто назвал выход США из переговоров по Украине плохой новостью

Сийярто заявил о рисках прекращения участия США в переговорах по Украине

Tекст: Вера Басилая

Сийярто отметил, что только у Вашингтона есть реальные возможности договориться с Киевом и Москвой об урегулировании конфликта, передает ТАСС.

Он выразил мнение, что наибольшие шансы добиться мира на Украине есть именно у президента США Дональда Трампа. Он добавил, что пока Соединенные Штаты не заявили о полном отказе от участия в мирном процессе. Глава венгерского МИД выразил надежду, что США продолжат попытки дипломатического урегулирования ситуации.

После выступления в городе Печ Сийярто прокомментировал и референдум в Венгрии по вопросу о вступлении Украины в Евросоюз. Венгерские власти выступают против поспешного приема Украины в ЕС, считая, что это может нанести ущерб экономике Европы и втянуть ее в прямой конфликт с Россией. Будапешт пообещал учитывать мнение граждан, выраженное на референдуме, при дальнейших переговорах с Брюсселем.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность выхода своей страны из переговоров по украинскому урегулированию.

Президент России Владимир Путин выразил готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.

