Избранный на второй срок губернатор Ставрополья вступил в должность

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Лукашенко шантажирует Россию американской нефтью

Белоруссия выражает готовность отказаться от российской нефтиФото: ANDREI LIANKEVICH/EPA/ТАСС
Белоруссия ищет альтернативу российской нефти и разрабатывает сразу три варианта ее транспортировки. Это могут быть поставки через Украину, Польшу или страны Прибалтики. Эксперты говорят, что пока это стоит расценивать лишь как попытку давления Лукашенко на Россию. Однако, по их мнению, России все же стоит внимательно прислушаться к словам белорусского президента. Подробности...
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Чем Госдеп США отличается от МИД России

Именно за это мы Госдеп и не любимФото: В. Зелинский
Госдепартамент США празднует юбилей: ровно 230 лет назад был назначен первый госсекретарь молодого американского государства. По сей день занимающий этот пост человек остается одним из самых влиятельных в стране – его полномочия и возможности гораздо шире, чем у министра иностранных дел РФ. Почему так сложилось и при чем тут «цветные революции»? Подробности...
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Российские леса получат тотальный контроль из космоса

Теперь есть надежда, что незаконные вырубки исчезнут как явлениеФото: Владимир Смирнов/ТАСС
«На специальной карте можно будет увидеть, что в такой-то точке леса происходит, например, вырубка. Затем эти данные будут отправляться в соответствующие структуры», – рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД директор ФГБУ «Рослесинфорг» Игорь Мураев. Для спасения русского леса, который действительно нуждается в спасении, государство привлекает космические технологии. Подробности...
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Враги Трампа подставили Зеленского по «плану Путина»

Владимир Зеленский не может отказать ТрампуФото: Jonathan Ernst/Reuters
Демократы, собирающиеся устроить импичмент Трампу за его телефонный разговор с Зеленским, «действуют точно по схеме российского президента». Это не шутка, а цитата из открытого обращения 18 американских конгрессменов-республиканцев. Похоже, скоро в Америке не останется политиков, которых бы не объявили марионетками Владимира Путина.  Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Не путайте феминистский хайп с защитой прав человека

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Мужики у нас регулярно получают сковородкой по голове или ножом в спину, а уж ногой в пах – как нечего делать. Это не домашнее насилие? Решать семейные разногласия путем силы недостойно. Ни для мужчины, ни для женщины. Подробности...
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Шведская девочка как зеркало русской революции

Алексей Алешковский, сценарист
Глупость – это искусство давать и принимать простые и неправильные объяснения сложным вещам. Феномен Греты Тунберг заключается не в том, что ее пускают на трибуну ООН, а в том, что манипуляция умами докатилась до мышей. Пропаганда свободного мира стала совершенно тоталитарной. Подробности...
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Открытые письма – это не про веру

Святослав Шевченко, Cвященник, настоятель прихода храма мученицы Лукии Сиракузской г. Благовещенска Амурской области
Меня спрашивают: почему я не подписал последнее открытое письмо православных священников в защиту осужденных по «московскому делу»? Да просто потому, что польза подобных писем неочевидна, а вред – налицо. Подробности...
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      В Китае открыли самый большой аэропорт в мире

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      В США испытали первый в мире палубный беспилотник-заправщик

      Корпорация Boeing провела испытания первого палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray («Стингрэй»), который будет базироваться на авианосцах. Один беспилотник способен доставлять примерно 8 тонн горючего для дозаправки в воздухе от четырех до шести истребителей на расстояние до 930 км
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          • Не согласен с высказываемыми ею целями

          • Не нравится личность Греты Тунберг

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              Избранный на второй срок губернатор Ставрополья вступил в должность

              27 сентября 2019, 13:25

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Победивший на выборах главы Ставропольского края 43-летний Владимир Владимиров официально вступил в должность губернатора. Торжественная церемония проходит в пятницу во дворце культуры и спорта города Ставрополя.

              «Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Ставропольского края уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, устав Ставропольского края и законы Ставропольского края, верно служить народу, защищать интересы населения Ставропольского края», – передает ТАСС слова присяги Владимирова.

              Перед началом церемонии, на которой присутствовали представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, ветеранских и общественных организаций, различных конфессий и национальных объединений, Владимиров лично встречал в зале каждого пришедшего и благодарил за поддержку.

              Во время церемонии глава краевого избиркома Евгений Демьянов объявил результаты выборов.

              «Разрешите вручить вам удостоверение об избрании на столь ответственный пост», – сказал он. После принятия удостоверения Владимиров зачитал текст присяги и принял от председателя Думы края символы власти.

              Напомним, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.


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