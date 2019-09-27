Избранный на второй срок губернатор Ставрополья вступил в должность

Победивший на выборах главы Ставропольского края 43-летний Владимир Владимиров официально вступил в должность губернатора. Торжественная церемония проходит в пятницу во дворце культуры и спорта города Ставрополя.

«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Ставропольского края уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, устав Ставропольского края и законы Ставропольского края, верно служить народу, защищать интересы населения Ставропольского края», – передает ТАСС слова присяги Владимирова.

Перед началом церемонии, на которой присутствовали представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, ветеранских и общественных организаций, различных конфессий и национальных объединений, Владимиров лично встречал в зале каждого пришедшего и благодарил за поддержку.

Во время церемонии глава краевого избиркома Евгений Демьянов объявил результаты выборов.

«Разрешите вручить вам удостоверение об избрании на столь ответственный пост», – сказал он. После принятия удостоверения Владимиров зачитал текст присяги и принял от председателя Думы края символы власти.

Напомним, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.