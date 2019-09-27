Доллар вырос почти до 64,4 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в пятницу, 27 сентября, увеличился на 17,5 копейки и составил 64,385 рубля.

Евро прибавил 7,25 копейки и достиг отметки 70,20 рубля, передает ТАСС.

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