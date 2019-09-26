Туск призвал защитить слабую Украину от «более сильных и жестоких»

Глава Евросовета Дональд Туск во время своего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке призвал помогать «слабой» Украине, когда на нее нападают «более сильные и жестокие».

«Если вы хотите следовать принципам международной солидарности, вы всегда должны помогать слабым, если на них нападают более сильные и жестокие. Как в случае с Украиной, например», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что «сильные мира сего» могут войти в историю как «фальшивые лидеры», если этого не поймут.

«Без готовности установить правила на глобальном уровне, а затем последовательно их соблюдать, местные сообщества, нации и государства и даже континенты останутся беспомощными перед лицом этих угроз», – заявил Туск также.

Он назвал среди этих угроз вооруженные конфликты, терроризм, распространение ядерного оружия и проблемы окружающей среды.

До этого в Еврокомиссии заявили, что за пять лет Евросоюз оказал Украине беспрецедентную финансовую поддержку – самый большой в истории ЕС пакет помощи.

Заявление было сделано на фоне публикации стенограммы июльского разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Американский лидер там критиковал ФРГ за оказание недостаточного содействия Украине, а Зеленский обвинил Берлин и Париж в несоблюдении санкций в отношении России.