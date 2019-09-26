Еврокомиссия заявила о беспрецедентном размере финансовой помощи Украине

За пять лет Евросоюз оказал Украине беспрецедентную финансовую поддержку – самый большой в истории ЕС пакет помощи, заявил официальный представитель ЕК Карлос Мартин Руис де Гордехуэла. При этом он отказался комментировать претензии, высказанные в разговоре лидеров США и Украины.

«В течение пяти лет ЕС оказал беспрецедентную поддержку Украине, выделив самый большой в истории Европейского союза пакет помощи», – передает его слова «Интерфакс».

Гордехуэла отметил, что Украине Евросоюз выделил более 15 млрд евро в субсидиях и займах для поддержки процесса реформ. По его словам, Евросоюз «поддерживает территориальную целостность Украины с применением различных мер» – в том числе с помощью дипломатии и политической поддержки.

Вопросы об официальной реакции ЕС на высказывание Трампа он отклонил.

Накануне Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским. В нем американский президент критикует ФРГ за оказание недостаточного содействия Украине. Он заявил, что «Германия почти ничего для Киева не делает», а Зеленский с ним согласился и обвинил Берлин и Париж в несоблюдении санкций в отношении России.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что публикация стенограммы стала компроматом на Зеленского.