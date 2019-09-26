Пациентка в Петербурге подралась с врачами скорой помощи

В Петербурге врачи скорой помощи устроили драку с пациенткой, инцидент попал на видео, которое опубликовали в Сети.

Конфликт произошел 25 сентября в Елизаветинской больнице, сообщает портал Питер-ТВ.

Женщина вышла из медучреждения и принялась оскорблять фельдшеров, в ответ один из них облил ее горячим напитком и кинул в лицо окурок, отмечает портал.

Женщина пнула врача, в ответ медработник нанесла несколько ударов, из-за которых пациентка упала на землю.

В Елизаветинской больнице сообщили, что никто из врачей, участвовавших в конфликте, в учреждении не состоят.

В феврале в Карелии охранник выкинул из местной больницы пациента, после чего региональный минздрав начал проверку.