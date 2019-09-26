Женщина-депутат напала на коллегу в парламенте Грузии

Оппозиционный депутат парламента Грузии Эка Беселия нанесла физическое оскорбление коллеге из правящей «Грузинской мечты» Вано Зардиашвили на слушаниях по поводу кандидатур судейского корпуса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Кандидатуры рассматривает юридический комитет. Обсуждение проходит эмоционально, так как часть судей работала во время режима экс-президента Михаила Саакашвили и имеет из-за этого негативный бэкграунд в обществе.

Беселия, которая ранее была членом правящей партии, но потом покинула ее, подошла к Зардиашвили и ударила его по лицу.

В парламенте Грузии нередко происходят стычки, но это первый случай, когда подраться решила женщина-депутат.

После этого депутаты начали оскорблять друг друга словесно. Заседание продолжается на повышенных тонах.