Титов заявил о неготовности России к четырехдневной рабочей неделе

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что Россия пока не готова перейти на четырехдневную рабочую неделю из-за положения экономики.

«Страна к этому не готова, чтобы вводить четырехдневную рабочую неделю, нужно иметь такую же производительность труда, и даже выше, стран, которые сегодня могут сокращать рабочую неделю. Если захотим сокращать количество рабочих часов, то должны позаботиться о новой экономике, подумать за счет чего мы будем жить», – приводит слова Титова РИА «Новости».

Он отметил, что «экономика должна развиваться, для этого нужны, технологии, инвестиции, новая налоговая политика, весь комплекс экономических решений, которых у нас пока нет».

«Для этого нужно постепенно наращивать производительность труда, и все поймут, что находимся в новой технологической и технической революции, поэтому, приток новых технологий, искусственный интеллект, новая энергетика и многое другое приведет к изменениям. Еще надо правильно оценивать массовой безработицы», – добавил Титов.

Ранее о невозможности перехода на «четырехдневку» предупреждали эксперты РАНХиГС. По их мнению, это невозможно сделать из-за низкой производительности труда и сокращения численности рабочей силы