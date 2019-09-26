Пострадавшими от развратных действий оренбургского священника признаны семь детей

Расследованием уголовного дела в отношении 65-летнего священника Николая Стремского, который обвиняется в изнасилованиях несовершеннолетних, займется центральный аппарат Следственного комитета России. В пресс-службе СКР сообщили, что пострадавшими от развратных действий священника признаны семь детей.

«Для всестороннего и оперативного расследования уголовное дело в отношении Николая Стремского передано в ГСУ СК России», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что семь несовершеннолетних, которых признали потерпевшими, находятся под опекой или удочерены Стремским.

В настоящее время пострадавшим детям оказывается психологическая помощь, они изолированы от возможного негативного воздействия.

По данным следствия, в период с января по август 2018 года Стремский в поселке Саракташа Оренбургской области неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действия, а также изнасиловал одну из них.

Фигурантами дела также являются дочь Стремского и ее супруг, Елена Стремская и Виктор Щербаков, которых обвиняют в незаконном ограничении свободы несовершеннолетних. В СКР сообщили, что они заперли трех несовершеннолетних в гаражном помещении, где удерживали на протяжении продолжительного времени.

В среду на Урале задержали настоятеля Саракташской обители протоиерея Николая Стремского. В тот же день священника отстранили от служения и арестовали. Ему предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе в изнасиловании несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Стремский воспитывал 70 приемных детей.