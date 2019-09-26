Воспитывающего 70 приемных детей священника обвинили в изнасиловании несовершеннолетних

Следствие обвиняет настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области Николая Стремского по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе изнасиловании несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию детей, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

«Органами следствия он [Стремский] обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 («Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста»), ч. 3 ст. 135 («Развратные действия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух или более лиц») и ст. 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ», – передает ТАСС сообщение суда.

Кроме того, в четверг Ленинский районный суд Оренбурга заключил под стражу дочь священника Стремского и ее супруга. Их обвиняют в незаконном лишении свободы. Заседание прошло в закрытом режиме.

Напомним, в среду на Урале задержали настоятеля Саракташской обители протоиерея Николая Стремского. В тот же день священника отстранили от служения и арестовали.

Стремский воспитывал около 70 приемных детей.