Лукашенко предложил Украине обмен осужденными

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями украинских СМИ, заявил, что готов решить вопрос об освобождении украинца Павла Шаройко, осужденного за шпионаж, при аналогичном решении в отношении задержанного на Украине белоруса Юрия Политики.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко готов в ближайшее время на взаимной основе решить вопрос с помилованием осужденного в Беларуси за шпионаж украинца Павла Шаройко и обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политики», – сообщает БелТА.

Агентство приводит слова Лукашенко, который рассказал о договоренностях по данному вопросу с прежним президентом Украины Петром Порошенко, уточняя, что украинская сторона не исполнила договоренности.

Напомним, украинец Павел Шаройко был задержан КГБ Белоруссии в 2017 году по обвинению в шпионаже и создании агентурной сети. Весной 2018 года он был приговорен к восьми годам заключения.

А Юрий Политика был задержан Службой безопасности Украины по подозрению в шпионаже в июне 2017 года.