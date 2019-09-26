Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор актеру Устинову

Рассмотрение жалобы на приговор актеру Павлу Устинову отложено на 30 сентября «из-за отсутствия технической возможности изучить видео задержания».

Сообщение об этом передает РИА «Новости».

Прокуратура просила суд изменить приговор Устинову, назначив ему наказание, не связанное с лишением свободы. Представитель надзорного ведомства Анастасия Зверева заявила, что суд «не в полной мере учел смягчающие обстоятельства», в том числе «данные о личности осужденного, его положительные характеристики с места службы, то, что он рос в многодетной семье, ранее не судим». Кроме того, подчеркнула Зверева, суд «не рассмотрел возможность переквалификации статьи, по которой квалифицируется преступление, на менее тяжкую», передает ТАСС.

Потерпевший по делу Устинова сержант спецназа ОМОН Александр Лягин заявил в суде, что актеру избрали слишком суровое наказание. Боец спецподразделения подчеркнул при этом, что считает Устинова виновным.

На прошлой неделе Московский городской суд освободил Устинова до апелляции на приговор. Актер в тот же день вышел из СИЗО.

Газета ВЗГЛЯД писала, что общество и власть победили несправедливость в деле Устинова.

Напомним, суд приговорил Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима за применение к бойцу ОМОНа насилия, опасного для здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Устинов не признал вину, заявив, что на несанкционированной акции 3 августа оказался случайно.

Дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс. В его поддержку выступили секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и журналист, депутат Сергей Шаргунов, российские актеры Сергей Безруков, Кристина Асмус, Данила Козловский, Елизавета Боярская, Максим Виторган, Евгений Стычкин, Павел Деревянко и Ирина Горбачева. За защиту интересов Устинова взялся адвокат Анатолий Кучерена.