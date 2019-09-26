Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор актеру Устинову

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НОВОСТЬ ЧАСА:Зеленский рассказал об обещании Трампа по Крыму
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Украина готова мерзнуть назло Газпрому
Чем Госдеп США отличается от МИД России
Один против двадцати: забытый подвиг русского летчика
Стенограмма Трампа стала компроматом на Зеленского
Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы
Где крутятся серьезные деньги, все решают мужчины
Илья Переседов, блогер
Я не тороплюсь умиляться появлению независимой и смелой девочки на трибуне ООН. А лучше посижу тихонечко в своем ироничном болотце и посмотрю, к каким экономическим требованиям это все приведет и кто окажется их бенефициаром. Подробности...
Европарламент занялся отбеливанием сталинизма
Сергей Худиев, публицист, богослов
Если Европарламент объявляет крупнейшего противника фашизма — СССР — таким же злом, как и сам фашизм, он совершает больше, чем ошибку. Он совершает преступную глупость. Подробности...
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Зачем Китаю Ближний Восток
Василий Кашин, Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, эксперт клуба «Валдай»
Растущее китайское присутствие на Ближнем Востоке и в Северной Африке сформировало устойчивый стереотип: Китай наращивает свое влияние в сфере экономики, но остается пассивным игроком в политике. Но это, мягко говоря, не так. Подробности...
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В Китае открыли самый большой аэропорт в мире
В Китае официально начал работу крупнейший аэропорт в мире – пекинский Дасин. Терминал аэропорта – самое большое на планете здание без структурных швов, а площадь его крыши равна 25 футбольным полям. Огромное сооружение будет обслуживать до 100 миллионов пассажиров в годПодробности...
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В США испытали первый в мире палубный беспилотник-заправщик
Корпорация Boeing провела испытания первого палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray («Стингрэй»), который будет базироваться на авианосцах. Один беспилотник способен доставлять примерно 8 тонн горючего для дозаправки в воздухе от четырех до шести истребителей на расстояние до 930 кмПодробности...
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Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова
В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 годуПодробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
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Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
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