На скульптуре «Родина-мать» нашли около 180 тыс. дефектов

В ходе изучения поверхности скульптуры монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде реставраторы обнаружили около 180 тыс. дефектов, сообщила пресс-служба губернатора Волгоградской области.

«Реставраторы тщательно изучили поверхность скульптуры, выявив в общей сложности порядка 180 тыс. дефектов, 14 километров трещин», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что поражен объемом и качеством работы.

«Реставрация монумента – только один из этапов, дальше нам предстоит обновить весь комплекс, сохранив основу, историческое значение этого места», – сказал он.

Работу по реставрации монумента, по данным пресс-службы, ведутся с опережением графика. Внешняя поверхность монумента будет готова к концу октября, а в ноябре начнется реставрация поверхности ступеней постамента.

Полностью работы завершатся до 9 мая 2020 года.