Сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами

Forbes сообщил, что двое сыновей основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова стали миллиардерами. Ранее им были переданы доли в туроператоре TUI и золотодобывающей компании Nordgold.

Состояние 19-летнего Кирилла и 18-летнего Никиты оценивается в 1,77 млрд долларов у каждого, сообщает Forbes. О завершении сделки по Nordgold стало известно в среду.

Ранее дети бизнесмена вошли в список самых богатых людей мира.