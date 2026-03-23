Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.3 комментария
Мишустин передал приветствия лидерам Вьетнама на переговорах с премьером
Во время переговоров в Москве с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем премьер-министр России Михаил Мишустин передал теплые пожелания руководству Вьетнама и подчеркнул особое значение стратегического партнерства между двумя странами.
Мишустин передал самые добрые пожелания генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу и президенту Вьетнама Лыонг Кыонгу на переговорах с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем, пишет РИА «Новости».
«Прежде всего, прошу вас передать слова приветствия и самые добрые пожелания генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу и президенту Вьетнама Лыонг Кыонгу», – заявил Мишустин в ходе встречи в Доме правительства.
Мишустин также отметил, что с теплотой вспоминает встречи с вьетнамскими лидерами во время его визита в Ханой в январе прошлого года. Премьер-министр добавил, что Россия искренне дорожит отношениями с Вьетнамом, которые строятся на принципах всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимного уважения.
Глава российского правительства подчеркнул, что оба государства эффективно реализуют достигнутые на высшем уровне договоренности и ведут работу по комплексному плану сотрудничества до 2030 года, утвержденному в январе прошлого года в Ханое.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь отправился с официальным визитом в Россию.