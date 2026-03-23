Мишустин передал приветствия лидерам Вьетнама на переговорах с премьером

Tекст: Елизавета Шишкова

Мишустин передал самые добрые пожелания генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу и президенту Вьетнама Лыонг Кыонгу на переговорах с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем, пишет РИА «Новости».

«Прежде всего, прошу вас передать слова приветствия и самые добрые пожелания генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу и президенту Вьетнама Лыонг Кыонгу», – заявил Мишустин в ходе встречи в Доме правительства.

Мишустин также отметил, что с теплотой вспоминает встречи с вьетнамскими лидерами во время его визита в Ханой в январе прошлого года. Премьер-министр добавил, что Россия искренне дорожит отношениями с Вьетнамом, которые строятся на принципах всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимного уважения.

Глава российского правительства подчеркнул, что оба государства эффективно реализуют достигнутые на высшем уровне договоренности и ведут работу по комплексному плану сотрудничества до 2030 года, утвержденному в январе прошлого года в Ханое.

