Tasnim: Иран подготовил для США несколько «сюрпризов» в ближайшие дни
Иран в ближайшие дни намерен преподнести руководству США несколько неожиданных «сюрпризов», сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.
Иранские власти подготовили несколько «сюрпризов» для президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim. Источник агентства отметил, что эти события произойдут в ближайшие дни и могут повлиять на развитие текущей ситуации.
Источник заявил: «Вопреки пустым обещаниям Трампа, Иран подготовил сюрпризы на ближайшие дни, которые еще больше прояснят исход войны. Трампу стоит немного оторваться от телефона и социальных сетей и с этого момента смотреть только на небо, биржевые залы и цены на нефть».
Какие именно меры или действия готовит Тегеран, не уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что поручил Пентагону отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.
Иран заявил, что не осуществлял никаких контактов с Соединенными Штатами ни напрямую, ни через посредников.
Глава США отметил, что у Соединенных Штатов нет возможности для диалога с Ираном, так как в стране отсутствуют лидеры, с которыми можно было бы вести переговоры.