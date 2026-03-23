Tasnim: Иран подготовил для США несколько «сюрпризов» в ближайшие дни

Tекст: Елизавета Шишкова

Иранские власти подготовили несколько «сюрпризов» для президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim. Источник агентства отметил, что эти события произойдут в ближайшие дни и могут повлиять на развитие текущей ситуации.

Источник заявил: «Вопреки пустым обещаниям Трампа, Иран подготовил сюрпризы на ближайшие дни, которые еще больше прояснят исход войны. Трампу стоит немного оторваться от телефона и социальных сетей и с этого момента смотреть только на небо, биржевые залы и цены на нефть».

Какие именно меры или действия готовит Тегеран, не уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что поручил Пентагону отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.

Иран заявил, что не осуществлял никаких контактов с Соединенными Штатами ни напрямую, ни через посредников.

Глава США отметил, что у Соединенных Штатов нет возможности для диалога с Ираном, так как в стране отсутствуют лидеры, с которыми можно было бы вести переговоры.