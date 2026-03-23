  • Новость часаИран нанес удары по израильской авиабазе Тель-Ноф
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Франция отрепетировала избавление от Макрона
    В России частной охране разрешили использовать боевое оружие для защиты важных объектов
    Эксперт предрек новый виток деиндустриализации Европы
    Россия объявила войну русофобии
    Путин обсудил с Пашиняном развитие сотрудничества России и Армении
    МИД: Запад использует выдуманное определение «теневой флот»
    Путин сообщил о закреплении инфляции ниже 6%
    Трамп продлил ультиматум Ирану на пять дней
    Россия предостерегла США от ударов по Бушерской АЭС
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему микрозаймы – зло

    Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Кто будет отвечать за действия нейросети

    Сегодня контуры цифровой трансформации мира формируются в борьбе цифровиков и государств. В этом матче я всё же делаю ставку на государство, причем конкретно на свое – только от него мы можем ждать защиты.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Зимний огурец стал новым признаком русской цивилизации

    Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.

    25 комментариев
    23 марта 2026, 18:40 • Новости дня

    В Воронежской области женщина погибла при столкновении поезда и авто

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Воронежской области на неохраняемом железнодорожном переезде между станциями Воробьевка и Бутурлиновка произошло смертельное ДТП.

    Как сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Max, в понедельник там столкнулись тепловоз и легковой автомобиль.

    За рулем автомобиля находилась 43-летняя женщина. В результате столкновения она получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. По факту случившегося проводится проверка.

    В январе жертвами столкновения машины и поезда в Псковской области стали четыре человека.

    В сентябре водитель фуры погиб при столкновении с поездом в Смоленской области.

    23 марта 2026, 15:12 • Новости дня
    МИД назвал разбоем и беспределом действия Запада в Балтийском море

    @ Александр Мелехов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не намерена оставлять без ответа случаи разбоя и беспредела в Балтийском море, которое страны НАТО и Евросоюза хотят сделать «внутренним», следует из заявления Министерства иностранных дел.

    В МИД подчеркнули, что подобные практики европейских стран Россия считает «неприемлемыми, недопустимыми, грубо нарушающими букву и дух Конвенции ООН по морскому праву 1982 года».

    В ведомстве обратили внимание, что Москва будет использовать все политические, правовые и иные инструменты для обеспечения свободы судоходства в регионе

    «Те, кто нацелен превратить Балтийское море, а также другие акватории во «внутренние воды» НАТО и ЕС, должны понимать, что случаи разбоя и беспредела не останутся без реакции с нашей стороны с использованием всех необходимых средств», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

    Ранее в МИД обвинили Эстонию в попытках ограничить судоходство в Балтике.

    Комментарии (26)
    23 марта 2026, 08:11 • Новости дня
    Дмитриев назвал Евросоюз последним в очереди за энергоресурсами
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз рискует оказаться последним среди покупателей российских энергоносителей на фоне развития энергетических проектов России с Вьетнамом и другими странами, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Евросоюз оказался в хвосте очереди за российскими энергоносителями, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

    В социальной сети Дмитриев подчеркнул: «ЕС в конце очереди».

    Такое заявление глава РФПИ сделал в ответ на публикацию BRICS News, посвящённую визиту премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня в Россию. Эта встреча проходит на фоне расширения сотрудничества России с азиатскими странами, в том числе в энергетической сфере.

    Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь отправился с официальным визитом в Россию.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал отказ от русофобии в ЕС условием преодоления энергетического кризиса.

    Дмитриев заявил о наступлении зимы для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за провальной политики.

    Комментарии (3)
    22 марта 2026, 15:38 • Видео
    Евросоюз хочет расшириться на Америку

    Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 15:33 • Новости дня
    Назван заработок группы «Би-2» в России в 2025 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа «Би-2», несмотря на эмиграцию, продолжает вести бизнес на территории России.

    В прошлом году выручка ООО «Группа Би-2» составила всего 1 млн рублей, при этом убытки превысили 1,7 млн рублей, передает «Газета.Ru».

    В 2021 году коллектив заработал 181 млн рублей, однако после начала спецоперации на Украине музыканты покинули страну, что сказалось на финансовых результатах.

    Официально компания была зарегистрирована участниками группы еще в 2010 году, и долгие годы приносила им стабильную прибыль. После отъезда из России доходы стали резко сокращаться: в 2022 году выручка снизилась до 2,2 млн рублей, а в прошлом году сократилась еще вдвое.

    Егор Бортник (признан в России иностранным агентом) после внесения в реестр иноагентов попытался продолжить деловую деятельность под именем Игорь Бортник, чтобы избежать ограничений. Однако после публикаций в прессе Минюст обновил сведения в реестре, указав новые данные.

    За пределами России группа не достигла прежних финансовых успехов. СМИ сообщают, что «Би-2» часто выступают в маленьких и полупустых залах. В турне по США в конце 2025 года коллектив предварительно заработал около 4 млн рублей.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 15:39 • Новости дня
    Россия и Вьетнам договорились о строительстве атомной электростанции
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции на территории Вьетнама.

    В церемонии подписания участвовали премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь, а также генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и глава канцелярии правительства Вьетнама Чан Ван Шон, передает РИА «Новости».

    Накануне премьер Вьетнама отправился с официальным визитом в Россию.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил о готовности России строить АЭС во Вьетнаме. В прошлом году Мишустин предложил Вьетнаму проекты в атомной энергетике.

    Комментарии (17)
    23 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    По Народной программе «Единой России» до 2030 года газифицируют не менее 1,6 млн домовладений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 1,6 млн подключений к системе газоснабжения планируется осуществить к 2030 году в рамках программы догазификации, которую реализуют партия «Единая Россия» и компания «Газпром межрегионгаз».

    С начала действия этой программы в 2021 году газ получили свыше 1,1 млн домовладений по всей стране, отмечается в канале «Единой России» в Max.

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что догазификация – яркий пример инициативы, реально повышающей уровень жизни граждан. «Этот проект – про комфорт в домах, новые возможности для семей и реальное повышение качества жизни на местах. Наличие газа в доме даже в самых отдаленных уголках страны стало нормой – это экологичное и экономичное топливо. Присоединиться к программе жителям помогают депутаты Единой России, волонтеры. Они объясняют, как стать ее участником и получить положенные льготы», – подчеркнул он.

    По словам генерального директора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, жители активно подавали заявки на догазификацию с момента старта программы. В отдельные недели поступало по 5-6 тыс. обращений. С наступлением теплого времени года интерес к программе традиционно возрастает, так как люди начинают планировать отопление домов газом на следующую зиму.

    Комментарии (3)
    23 марта 2026, 15:21 • Новости дня
    МИД: Запад использует выдуманное определение «теневой флот»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны занимаются разбоем, прикрывая это вымышленным термином «теневой флот», который не предусмотрен международным морским правом, заявил МИД России.

    В заявлении на сайте ведомства отмечается, что такие действия предпринимаются под предлогом необходимости соблюдать введенные Евросоюзом ограничения, направленные на лишение России доходов от международной торговли.

    «Под надуманными и натянутыми предлогами досмотрам и задержаниям подвергаются суда, которые отвечают всем критериям свободного и беспрепятственного судоходства», – подчеркнули в МИД. По мнению российского внешнеполитического ведомства, страны Запада выходят за рамки закона, нарушая принципы свободного судоходства.

    Кроме того, западные государства не препятствуют судам под фальшивыми флагами, если они действуют в интересах европейских стран. В министерстве пояснили, что европейские власти не задерживают такие суда, если нефть предназначена для европейских потребителей, независимо от того, под каким флагом она перевозится. МИД России подчеркивает, что главную роль играет не флаг судна, а его место назначения.

    На прошлой неделе французские военные задержали в западной части Средиземного моря нефтяной танкер Deyna под флагом Мозамбика, следовавший из Мурманска.

    Посольство России сообщило об отсутствии россиян на танкере Deyna.

    Комментарии (11)
    22 марта 2026, 19:25 • Новости дня
    Представитель армянской общины Калининграда: Пашинян переписывает национальную историю

    Представитель армянской общины Калининграда: Пашинян переписывает национальную историю

    Представитель армянской общины Калининграда: Пашинян переписывает национальную историю
    @ предоставлено организаторами митинга

    Tекст: Олег Исайченко

    Правительство Никола Пашиняна пытается переписать историю армянского народа и навязать ему чуждые западные ценности. Для армянской диаспоры защита Армянской Апостольской церкви стала принципиальным вопросом. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил Арсен Халатов, лидер Крестоносного движения в Калининградской области. Ранее в регионе прошел митинг в поддержку ААЦ.

    «Армяне, проживающие в России, считают гонения правительства Никола Пашиняна на Апостольскую церковь неправильным и деструктивным действием. Власть арестовывает священнослужителей, подменяет традиционные ценности нашего народа и, фактически, переписывает национальную историю», – сказал Арсен Халатов, представитель армянской общины, лидер Крестоносного движения в Калининградской области.

    «Поэтому мы посчитали правильным провести митинг в защиту нашей веры. Все, чего хотели представители армянской диаспоры, – выйти и сказать, что мы не согласны с политикой Пашиняна. Он должен понимать: ему так или иначе придется считаться с нашим мнением, ведь мы также являемся законными избирателями в республике», – пояснил он.

    «У многих из нас два паспорта: российский и армянский. Поэтому на выборы мы точно приедем и проголосуем против действующего правительства. Это мы и хотели показать: негативные действия нынешней власти диаспора поддерживать не собирается. На счету правительства уже немало отвратительных поступков», – продолжил собеседник.

    В качестве примера Халатов привел задержание четырех священнослужителей по надуманному, по его словам, обвинению. Сейчас они переведены под домашний арест. «Это, в том числе, успех и российской диаспоры: мы проводим подобные митинги во многих городах РФ. Они были в Краснодаре, Сочи, Москве и Санкт-Петербурге. Правительство Пашиняна понимает масштаб протеста», – говорит представитель диаспоры.

    «Но мы продолжаем призывать к освобождению всех узников совести. Останавливаться никто не собирается. В конечном счете, в России армян проживает больше, чем в самой Армении. Нам не нравится происходящее на исторической родине. Властям не удастся навязать обществу чуждые ему западные ценности», – заключил Халатов.

    В воскресенье в Калининграде прошел митинг в поддержку Армянской Апостольской церкви (ААЦ). Мероприятие состоялось на территории храма «Сурб Степанос». Организаторами события выступили общественное движение «Наследники Ноя» при участии Крестоносного движения, которое выступает против гонений на ААЦ со стороны правительства Пашиняна.

    Напомним, конфликт между государством и ААЦ сопровождается арестами священнослужителей и меценатов. Представители диаспоры называют происходящее политическим преследованием и выражают возмущение действиями официального Еревана.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сравнил оппозиционно настроенных священнослужителей Армянской апостольской церкви с радикальными исламистами.

    В России внимательно следят за происходящим, сообщали в МИД.

    Комментарии (2)
    23 марта 2026, 16:33 • Новости дня
    Путин обсудил с Пашиняном развитие сотрудничества России и Армении

    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по инициативе армянской стороны.

    Путин и Пашинян обсудили вопросы расширения двусторонних связей, сообщается на сайте Кремля. Особое внимание было уделено развитию сотрудничества в торговле, энергетике и транспортной сферах.

    В сентябре прошлого года Путин встретился с Пашиняном в Кремле.

    Ранее Пашинян попросил Россию восстановить ж/д пути в Азербайджан и Турцию.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 16:49 • Новости дня
    Тверской суд Москвы изъял активы Галицкого на 8 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тверской суд Москвы обратил в доход государства имущество бизнесмена Александра Галицкого на сумму 8 млрд рублей.

    «Иск Генеральной прокуратуры к Галицкому удовлетворить. Обратить в доход государства недвижимое имущество Галицкого, его банковские счета», – зачитала постановление судья, передает ТАСС. Решение вступает в силу немедленно.

    Защита предпринимателя заявила, что Галицкий давно не участвует в управлении венчурным фондом «Алмаз кэпитал партнерс». Однако прокуроры заявили, что его уход был формальным, а он фактически продолжает руководить организацией. Генпрокуратура подчеркнула, что инвестором фонда является Европейский банк реконструкции и развития, который был замечен в финансировании силовых структур Украины.

    Ранее сообщалось, что изъятое имущество включает квартиру, пять машино-мест в Москве, загородный коттедж с жилым домом, хозяйственным блоком, гаражом и земельным участком в Московской области общей стоимостью более 1 млрд рублей. На счетах Галицкого, по данным следствия, находится свыше 7 млрд рублей.

    Напомним, Генпрокуратура подала иск о признании бизнесмена Галицкого и корпорации Almaz Capital Partners, LTD экстремистским объединением. В иске указано, что за последние годы венчурный фонд предоставил более 50 млн долларов украинским компаниям, производящим патроны, инновационные боеприпасы, компоненты БПЛА и иные виды вооружений.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 12:15 • Новости дня
    МИД сообщил о планах Индии увеличить закупки энергоресурсов

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Индии изучают перспективы увеличения импорта российской нефти и газа с учетом отсрочки, предоставленной Соединенными Штатами, заявил в понедельник замглавы МИД Андрей Руденко.

    Руденко сообщил журналистам в кулуарах международной конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений», что Индия намерена воспользоваться отсрочкой по закупке российских энергоресурсов, предоставленной президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

    По словам Руденко, индийская сторона активно рассматривает возможность увеличить объемы поставок нефти и газа из России.

    «Многие страны уже думают о том, чтобы увеличить закупки наших энергоресурсов – как нефти, так и газа», – отметил дипломат.

    Руденко подчеркнул, что интерес к российским энергоресурсам проявляют не только индийские власти, но и представители других стран, которые также рассматривают возможность увеличения закупок.

    Индия существенно увеличила закупки российской нефти на фоне смягчения американских санкций.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди запланировал визит в Россию в этом году.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил рост числа стран, заинтересованных в покупке российской нефти после ослабления американских ограничений.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 17:09 • Новости дня
    Силуанов сообщил о планах уменьшить зависимость бюджета от цен на нефть

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России в ближайшее время примет решения, направленные на снижение зависимости федерального бюджета от цен на нефть, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

    Силуанов отметил, что сейчас власти рассматривают различные варианты действий для достижения этой цели, передают «Вести».

    По словам министра, в рамках бюджетного правила была приостановлена продажа средств из Фонда национального благосостояния. «Мы действительно приостановили в рамках бюджетного правила продажу наших средств из Фонда национального благосостояния. Сейчас правительство рассматривает вопрос о дальнейших шагах в этом направлении», – уточнил он.

    Силуанов добавил, что ключевая задача – сделать российский бюджет менее зависимым от нефтяных цен, а также снизить влияние правительства на валютный рынок. По его словам, конкретные решения будут приняты в ближайшие недели.

    Ранее Силуанов спрогнозировал снижение доли нефтегазовых доходов бюджета России.

    Комментарии (5)
    23 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Лихачев рассказал об обстановке на иранской АЭС «Бушер»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация на иранской атомной электростанции «Бушер» остается напряженной, но управляемой, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

    По его словам, с самого утра он провел телефонные переговоры с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, чтобы лично проинформировать его о происходящем, передают «Вести».

    «На «Бушере» ситуация напряженная, но под контролем. Сегодня с утра, с самого утра, мы провели телефонные переговоры с гендиректором МАГАТЭ Гросси. Доложили ему о сложной, но управляемой ситуации на «Бушере», – подчеркнул Лихачев.

    Он сообщил, что Россия готовит несколько волн эвакуации сотрудников с АЭС в Иране. Первая из них начнется уже на этой неделе. На самой площадке планируется оставить только несколько десятков специалистов для присмотра за объектом, сохранности оборудования и возможности быстрой перезагрузки станции.

    Ранее Россия предостерегла США от ударов по Бушерской АЭС.

    На прошлой неделе снаряд разрушил постройку рядом с ядерным реактором на площадке АЭС «Бушер».

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 15:50 • Новости дня
    Средства ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

    Собянин: На подлете к Москве сбит один беспилотник

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы противовоздушной обороны России уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место падения обломков и ведут все необходимые работы, сообщил Собянин в своем канале в Max.

    Напомним, с 7.00 до 9.00 мск в понедельник дежурные средства противовоздушной обороны сбили 29 украинских дронов над Ленобластью, Калужской, Курской, Рязанской и Липецкой областями. С 9.00 до 13.00 по московскому времени системы ПВО уничтожили 19 беспилотников.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 14:50 • Новости дня
    В Мурманске открыли первый за полярным кругом центр «Родина»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Мурманске прошло торжественное открытие первого за полярным кругом центра научно-технологического творчества «Родина».

    Символическую ленточку на церемонии перерезали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и гендиректор ООО «НОВАТЭК-Мурманск» Петр Оборин, говорится в мообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Представитель региональной власти Елена Дягилева поздравила команду и воспитанников центра, подчеркнув его стратегическое значение для развития Мурманской области и всей Арктической зоны.

    «Центр «Родина» – амбициозный проект, в котором наука, технологии и креативные индустрии объединены в цельную среду по принципу, который обычно применяется для высшего образования», – отметила она в обращении к участникам церемонии. Дягилева добавила, что развитие Арктики невозможно без кадрового потенциала, подчеркнув особую роль людей в реализации столь масштабных задач.

    В образовательную программу центра входят четыре ключевых направления: «Исследование и проектирование», «Программирование и искусственный интеллект», «Дизайн и визуальные коммуникации», «Менеджмент и маркетинг». Все занятия бесплатны и проходят четыре раза в неделю, где дети решают реальные бизнес-кейсы и задачи городской среды, разрабатывая инновационные продукты. Отбор среди педагогов был масштабным: из более чем 800 заявок профессиональную переподготовку прошли 100 специалистов, а наставниками стали 30 лучших экспертов.

    Дягилева также выделила значимость сохранения исторического наследия региона, напомнив, что восстановление подобных объектов – поручение председателя Совфеда Валентины Матвиенко. Кинотеатр «Родина», спроектированный выдающимся представителем советского авангарда Виктором Калмыковым в 1939 году, был полностью реконструирован: внешне здание сохранило исторический облик, а внутри стало современным образовательным пространством. В парке рядом с центром появился мурал «Родина 2125», посвященный футуристическим проектам Калмыкова.

    Губернатор Чибис подчеркнул, что в деятельности центра будут активны и промышленные партнеры, благодаря чему школьники получат уникальный прикладной опыт в междисциплинарных проектах.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 18:15 • Новости дня
    Комиссия кабмина одобрила десятилетний срок давности по делам о приватизации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила законопроект, который устанавливает десятилетний срок исковой давности по делам об оспаривании итогов приватизации.

    Документ подготовлен Минэкономразвития по поручению президента по итогам ПМЭФ-2025 и согласован с Минфином и Минюстом, передает РБК. Проект предполагает внесение изменений в статью 217 Гражданского кодекса, регулирующую приватизацию госсобственности.

    Согласно проекту, статья 217 Гражданского кодекса будет дополнена правилом: если после выбытия приватизированного имущества из владения прошло десять лет со дня нарушения права, суд откажет в возврате такого имущества. «Суд отказывает в удовлетворении требования об истребовании приватизированного имущества, если после выбытия имущества из владения истекло десять лет со дня нарушения права», – отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

    Нововведения распространяются на виндикационные иски, когда имущество выбыло из государственной или муниципальной собственности при приватизации, а также на другие случаи нарушения законодательства о приватизации. При этом изъятие имущества по антикоррупционным и антиэкстремистским искам останется вне зоны действия новых правил.

    Действующий Гражданский кодекс предусматривает общий срок исковой давности в три года с момента, когда лицо узнало о нарушении своего права, но не более десяти лет с момента самого нарушения. Теперь для споров, связанных с приватизацией, этот объективный срок закрепляется напрямую.

    Законопроект также вводит переходные положения: новые правила будут применяться к требованиям, срок предъявления которых наступит после вступления закона в силу, а также к нерассмотренным на данный момент спорам, если по ним еще не вынесено окончательное судебное решение.

    В 2024 году Генпрокуратура в суде оспорила приватизацию в 1990-х трех уральских заводов.

    Комментарии (2)
    Главное
    Трамп заявил о согласии Ирана не разрабатывать ядерное оружие
    FT: США планируют пригласить Лукашенко в Белый дом
    Израиль просил у США больше перехватчиков и боеприпасов
    Иранский удар уничтожил комплекс ЗРК Patriot в Бахрейне
    Назван заработок группы «Би-2» заработала в России в 2025 году
    Умер владелец OnlyFans Радвинский
    Артиста цирка Чернова задержали по делу о пожаре в Москве с четырьмя жертвами

    Чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис

    Сценарий, который еще недавно казался «страшилкой», становится реальным: цены на нефть могут взлететь до 180–200 долларов за баррель. Если Ормузский пролив останется закрытым, к концу апреля мир войдет в пятый энергокризис – и он ударит по всем без исключения, от богатых импортеров до беднейших стран, у которых нет запаса прочности. Подробности

    Перейти в раздел

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Перейти в раздел

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Перейти в раздел

    Война с Ираном добивает остатки Британской империи

    Судьба ключевых британских военных баз в Средиземном море поставлена под вопрос. Почему Кипр, который десятилетиями терпел их присутствие на своей территории, теперь называет базы «пережитком колониализма» – и как Лондон пытается лавировать, желая сохранить присутствие на стратегически важном острове? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации