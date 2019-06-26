Дети миллиардера Мордашова вошли в список богатейших людей мира

Дети миллиардера, гендиректора «Северстали» Алексея Мордашова, получившие от отца долю в европейском бизнесе, быстро поднялись вверх в рейтинге богатейших людей мира.

Американское агентство Bloomberg оценило совместное состояние двух сыновей Мордашова в 1,67 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Миллиардер решил отдать сыновьям часть своей доли в немецкой туристической компании TUG AI стоимостью в 890 млн долларов. 20-летний Кирилл и 19-летний Никита также в феврале получили от Мордашова 65% акций международной компании Nordgold, которая занимается добычей золота. Доля оценивается в 780 млн долларов.

Ранее Алексей Мордашов занял четвертую строчку в рейтинге российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2018 году журнала Forbes. Источником доходов у послужили дивиденды и продажа акций «Северстали», а также дивиденды Nordgold и TUI.

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) оценивается 19,8 млрд долларов, с начала года оно выросло на 2,39 млрд долларов.