Лихачев рассказал об обстановке на иранской АЭС «Бушер»

Лихачев: Обстановка на иранской АЭС «Бушер» напряженная, но под контролем

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, с самого утра он провел телефонные переговоры с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, чтобы лично проинформировать его о происходящем, передают «Вести».

«На «Бушере» ситуация напряженная, но под контролем. Сегодня с утра, с самого утра, мы провели телефонные переговоры с гендиректором МАГАТЭ Гросси. Доложили ему о сложной, но управляемой ситуации на «Бушере», – подчеркнул Лихачев.

Он сообщил, что Россия готовит несколько волн эвакуации сотрудников с АЭС в Иране. Первая из них начнется уже на этой неделе. На самой площадке планируется оставить только несколько десятков специалистов для присмотра за объектом, сохранности оборудования и возможности быстрой перезагрузки станции.

Ранее Россия предостерегла США от ударов по Бушерской АЭС.

На прошлой неделе снаряд разрушил постройку рядом с ядерным реактором на площадке АЭС «Бушер».