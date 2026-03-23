Лихачев рассказал об обстановке на иранской АЭС «Бушер»

Лихачев: Обстановка на иранской АЭС «Бушер» напряженная, но под контролем
Ситуация на иранской атомной электростанции «Бушер» остается напряженной, но управляемой, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.
По его словам, с самого утра он провел телефонные переговоры с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, чтобы лично проинформировать его о происходящем, передают «Вести».
«На «Бушере» ситуация напряженная, но под контролем. Сегодня с утра, с самого утра, мы провели телефонные переговоры с гендиректором МАГАТЭ Гросси. Доложили ему о сложной, но управляемой ситуации на «Бушере», – подчеркнул Лихачев.
Он сообщил, что Россия готовит несколько волн эвакуации сотрудников с АЭС в Иране. Первая из них начнется уже на этой неделе. На самой площадке планируется оставить только несколько десятков специалистов для присмотра за объектом, сохранности оборудования и возможности быстрой перезагрузки станции.
Ранее Россия предостерегла США от ударов по Бушерской АЭС.
На прошлой неделе снаряд разрушил постройку рядом с ядерным реактором на площадке АЭС «Бушер».