Советский мемориал на кладбище в Вене очищен после осквернения

Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу

Эксперт Анпилогов: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу

Tекст: Алёна Задорожная

«Несмотря на то, что формально «Союз-5» – это по-прежнему семейство «Союз», которое идет еще фактически от королевской «семерки» и модернизировалось на протяжении более 70 лет, мы имеем дело с совершенно новой ракетой», – объясняет Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

По его словам, полезная нагрузка «Союза-5», выводимая на орбиту, значительно превосходит стандартную линейку «Союзов». В перспективе ракета сможет выводить до 17 тонн полезного груза. «Это значительно ближе к параметрам ракеты «Протон», – детализирует он.

Собеседник подчеркивает: 17 тонн – хорошая нагрузка, которая позволяет решать, например, вопросы запуска не только пилотируемых кораблей, но и тяжелых исследовательских модулей для орбитальных станций, а в перспективе – межпланетных орбитальных станций.

«Нынешняя ракета значительно переработана по сравнению с предшественниками. Так, на первой ступени установлены двигатели РД-171МВ, которые близки к тем, что ставились на ракету-носитель «Энергия», а также на первую ступень «Зенита». Другими словами, «Союз-5» в этом смысле ближе как раз к ракете «Зениту», нежели к «Союзам», – поясняет специалист.

К слову, именно мощность первой ступени позволяет новой ракете добиваться достаточно высоких параметров по полезной нагрузке. Еще один важный аспект – это пусковой комплекс.

«Стартовый комплекс «Байтарек» стал новым прочтением совместного проекта Казахстана и России по созданию комплекса, изначально необходимого под «Зенит», – добавляет Анпилогов.

По мнению эксперта, поскольку Москва и Астана тесно сотрудничают, «Союз-5» и дальше будет запускаться с Байконура. «Космодром находится в низких широтах, ближе к экватору, это позволяет обеспечить большее разнообразие орбит запуска. А вот будет ли создаваться отдельный комплекс для запуска ракет с Восточного, покажет время», – рассуждает собеседник.

Что важно, «Союз-5» дает России возможность на суверенную космическую программу. «Без тяжелого носителя вы не можете решить очень большое количество задач, которые нуждаются в выводе на околоземную орбиту грузов свыше десяти тонн. Так, скажем, запустить окололунную станцию или станцию к Марсу или Венере с нагрузкой «Союза», которая составляет около семи тонн на низкой околоземной орбите, крайне затруднительно», – объясняет эксперт.

«Для этого была необходима ракета с грузоподъемностью «Протона». Но сам «Протон» работал на крайне токсичном топливе – несимметричный диметилгидразин. Любой контакт с ним мог привести к летальному исходу, причем достаточно быстро», – привел пример собеседник. – «В свою очередь «Союз-5» работает на связке «керосин + жидкий кислород», которая считается довольно эффективной, во-первых, для старта с Земли, во-вторых, она не имеет таких проблем, как высокотоксичное топливо «Протона».

«В целом, если вы имеете такой носитель, как «Союз-5», у вас появляется возможность для запуска блоков орбитальной станции. То есть проект российской отдельной орбитальной станции становится реальностью. Другими словами, у России появилась «рабочая лошадка», которая позволит стране в полной мере обрести космический суверенитет», – заключил аналитик.

Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» была успешно запущена с космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе. Старт состоялся в 21.00 по московскому времени и стал первым для новой российской ракеты в рамках летно-конструкторских испытаний.

«Сегодня состоялся особенный пуск – это первый старт новой российской ракеты «Союз-5» с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире», – отметил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он добавил, что эксплуатация этой ракеты позволит существенно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки, что благоприятно скажется на экономике запусков космических аппаратов.

В Роскосмосе позднее уточнили, что первая и вторая ступени «Союза-5» отработали штатно, габаритно-массовый макет с полезной нагрузкой выведен на расчетную суборбитальную траекторию.