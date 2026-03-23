В России резко снизились цены на автомобили трех брендов
Бренды GAC, Evolute и «Москвич» снизили стоимость автомобилей 2025 года
Некоторые автоконцерны пересмотрели прайс-листы, в связи с чем кроссовер «Москвич 3» 2025 года стал дешевле почти на 400 тыс. рублей.
С 16 по 20 марта дистрибьюторы обновили прайсы, сообщает «Российская газета». Изменения затронули сразу пять марок, представленных на отечественном рынке.
Бренд GAC объявил скидки на машины 2025 года, сделав кроссовер GS8 доступнее на 200 тыс. рублей. Компания Evolute снизила цену модели i-Space на 175 тыс.рублей, но увеличила стоимость i-Joy на 49–59 тыс. рублей.
Отечественный завод предложил выгодные условия на «Москвич 3» 2025 года. Ценник комплектаций Standard Plus упал на 390,4 тыс. рублей, снизившись до 1,56 млн рублей.
Марка Avatr, напротив, подняла стоимость модели 12 на 40 тыс. рублей. Бренд VGV уменьшил цены на U70 Pro и U75 Plus на 90 тыс. рублей, добавив скидки в 100 тыс. рублей.
Представитель компании «Рольф» назвал «Москвич 3» самым доступным новым кроссовером в стране.
Автомобильный эксперт Петр Баканов объяснил уход ряда китайских моделей с российского рынка обновлением модельного ряда.