Захарова потребовала «продолжения банкета» после публикации разговора Трампа с Зеленским

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж занимался, по сути, тем же самым, что сделал Белый дом с разговором президентов США и Украины – публиковал стенограммы, ранее закрытые от прессы.

«Эта такая работа у демократов в США выставлять свою страну на всемирное посмешище? А именно это с Конгрессом, Белым домом и другими госструктурами сделала госпожа Пэлоси. Получается, Джулиан Ассанж – это практически Герой США. Ведь он предоставил общественности не один, а тысячи материалов аналогичного характера. Не очень понятно, почему в свое время демократы же на него и обиделись», – написала она в своем Facebook.

Она предложила «продолжить банкет».

«Пусть публикуют стенограммы разговоров с партнерами по НАТО, друг с другом. Очень ценным представляется публикация выступлений на закрытых заседаниях ЦРУ, ФБР и Пентагона. Все в студию!» – сказала она.

По словам Захаровой, начать можно с перепечатки WikiLeaks, публикуя их материалы на сайте Конгресса и Белого Дома и доставляя новые стенограммы за последние 10 лет.

«А вот потом и посмотрим, кто и как нарушал закон, о чем с дрожью в голосе вчера столько говорила Нэнси Пэлоси», – написала Захарова.

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским. В нем идет речь в том числе о деле против Байдена.

Сам факт разговора стал причиной, по которой в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа – якобы президент США в ходе беседы добивался от Зеленского сотрудничества в проведении расследования против Джо Байдена и его сына шантажом, угрожая заблокировать военную помощь.